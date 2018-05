Mielipide

Arvostelin 818 tien reunapaalua, joista peräti 49,5 prosenttia oli kelvottoman huonoja – miksi niiden annetaan

Olen

kummastellut pää­teiden reunapaalujen sojottamista vinossa sinne tänne, kun niiden pitäisi seistä ryhdikkäästi suorassa. Vinot ­tolpat eivät täytä ohjaustehtäväänsä, ja huonokuntoisten liikennemerkkien tavoin ne luovat melkoisen maisemahäiriön.Reunapaalujen kunto vaihtelee satunnaisesti eri puolilla Suomea. Otosnäytteen saadakseni tarkastin vastikään paalujen kuntotilanteen kahden arvosanan asteikolla valtatie 25:llä välillä Rajamäki–Mäntsälä (33,8 kilometriä). Laatu kelpasi, jos paalu oli ainakin lähes suorassa. Laatu oli kelvoton, kun paalu näkyi selvästi vinossa tai peräti makasi katkenneena luiskassa.Tulos ällistytti itsenikin. Tällä valtatieosuudella oli 818 reunapaalua (eteläpuolella 418, pohjoispuolella 400) ja näistä kelvottoman huonoja oli yhteensä peräti 405 eli 49,5 prosenttia. Tein arvostelut risteysväleittäin edestakaisin, eikä merkittäviä eroja ilmennyt esimerkiksi kuntarajojen mukaan. Kriteerini ­eivät olleet liian tiukat: melkein-tilanteessa pidin tieurakoitsijan puolia eli hyväksyin paalun kunnon.Liikennevirastolla on hyvää tarkoittavia ohjeita, kuten ”tieympäristön yleisilmeen on oltava selkeä, siisti ja hoidettu”.Laatuvaatimusten (2015) mukaan reunapaalujen on oltava keväällä suorassa pääteillä viimeistään 31. toukokuuta ja muilla teillä viimeistään 15. kesäkuuta. Miksi Liikenneviraston alueelliset toimijat eivät noudata ohjeiden linjaa vaan antavat lepsusti valvotun työn rumentaa liikenneympäristöä?Avainkysymys on reunapaalujen ja liikennemerkkien perustamistapa, jossa ohjeetkin saisivat olla tarkemmat. Kovin usein pinnataan jalustaa ympäröivästä materiaalista ja sen tiivistä­misestä. Paalujen ja pylväiden suoruus ei ole kustannuskysymys. Kiire ja hutilointi pilaavat talojenkin rakentamista, ja samaan joukkoon kuuluvat eräät osat liikennerakentamisestakin.Muissa Pohjoismaissa tai muualla Euroopassa liikkuvan ei tarvitse kärsiä vinoista pylväistä. Suorat ja siistit liikennemerkit ja reunapaalut antavat ryhtiä koko maisemalle, samaan tapaan kuin Suomessakin liikennevalopylväät. Jo Virossa suomalainen joutuu kadehtimaan näkemäänsä.Tänä keväänä liikuin etelämpänä Balkanilla, ja reuna­paalujen runsaudesta huolimatta ­koko aikana ei tullut vastaan ­yhtään vinossa sojottavaa paalua. Rikkaus tai köyhyys ei vaikuta asiaan. Miksi Suomessa ei päästä samalle tasolle?