Finlandia-taloon liittyy niin voimakas tunnelataus, että järki sumenee

saamme taas seurata kiivasta väittelyä siitä, miten Finlandia-talon marmori­julkisivu pitäisi korjata. Julkisivun marmori on jälleen käyristynyt, ja se pitää vaihtaa.Kun muistaa millainen väittely eri kivilaaduista käytiin 1990-luvulla, farssilta tuskin vältytään tälläkään kertaa. Tuolloin talon kupruileva Carraran marmori päätettiin lopulta useimpien yllätykseksi korvata uudella Carraran marmorilla. Näin tehtiin, vaikka esimerkiksi geologit varoittivat jo silloin, että julki­sivu kestää todennäköisesti 20 vuotta. Ja niinhän siinä kävi: ensimmäiset kuprut havaittiin jo muutama vuosi remontin jälkeen.ei ole mikä tahansa valkoinen talo. Jo mahtipontinen nimi saa isänmaalliset laulut soimaan suomalaisen korvissa. Ja onhan talon suunnitellut sentään itse Alvar Aalto. Talo kelpaa niin Suomen kuin Helsinginkin symboliksi. Se on niitä harvoja suomalaisia rakennuksia, jotka tunnetaan myös maailmalla. Viimeistään Euroopan ­turvallisuus- ja yhteistyökonferenssin Etykin huippukokous vuonna 1975 paalutti rakennuksen kansainvälisen symboliarvon: Konferenssin synnyttämä ”Helsingin henki” säteili rauhantahtoa keskellä kylmän sodan vuosia.Ja nyt kun Helsinki on vihdoin saanut Töölönlahden puiston näyttämään puistolta, Finlandia-talon julkisivu on saanut myös arvoisensa kehykset.Alvar Aalto valitsi julkisivuun Carraran marmoria, koska hän halusi näin liittää Suomea eurooppalaiseen kulttuuriperintöön. Talon suojelupäätökseen ei kuitenkaan ole kirjattu, että julkisivun pitää olla nimenomaan Carraran marmoria.perimätiedon mukaan Alvar Aallon leski Elissa Aaltokin ehdotti 1990-luvun keskustelussa, että amerikkalainen Bethel White -graniitti sopisi taloon ihan hyvin. Elissa Aalto kuitenkin vaikeni, kun tuohtuneet arkkitehdit sanoivat, ettei hänen pitäisi sekaantua asiaan.Helsingissä on varsin onnistuneesti korvattu Carraran marmori muulla vaalealla kivilaadulla ainakin kahdessa talossa. Stora Enson pääkonttori Katajanokalla sai kymmenisen vuotta sitten pintaansa portugalilaista marmoria, joka on kestänyt ihan hyvin. Hotelli Hesperian, nykyisen Crowne Plazan, seinissä Carraran marmori on korvattu 2000-luvun alussa portugalilaisella graniitilla.Stora Enson talossa tehtiin järkiratkaisu, vaikka talo on Alvar Aallon suunnittelema. Ehkä Finlandia-taloon liittyy niin voimakas tunnelataus, että järki su­menee.