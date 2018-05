Mielipide

Demareilla on kaikki pelissä ja vaalit mielessä

Suurin

Eläkeläiset,

Pääministeri

Sdp:n

Demareita

Asetelma

oppositio­puolue Sdp julkisti vero-ohjelmansa eilen keski­viikkona. Siinä demarit kiristäisivät lievästi omistamisen verotusta ja tiivistäisivät veropohjaa.Pari päivää aiemmin tuli julkisuuteen Sdp:n malli työtulovähennykseksi. Puolue kutsuu malliaan työ­tulotueksi.Mallin idea on, että verotus voisikin muuttua negatiiviseksi. Pienillä työtuloilla saisi siis nettona enemmän kuin bruttona.Sdp:n vaalikampanja ensi kevään eduskuntavaaleihin alkoi tänä keväänä, viimeistään vappuna. Vappupuheessaan Lahden torilla puheenjohtaja Antti Rinne lupasi pienimpiin eläkkeisiin nettona satasen lisää kuukaudessa.Rinne tosin luetteli reunaehtoja lupaukselleen: vähitellen ja taloudellisen tilanteen niin salliessa.Ehti Rinne vappupuheessaan mainita myös julkisen sektorin pienipalkkaiset työntekijät sekä sata vuotta sitten käydyn sisällissodan.osa-aikaiset työntekijät, julkisen sektorin naiset, lapsiperheet, yksinyrittäjät... Rinne ja muut demarit ovat ehtineet mainita varmaan kaikki puolueen potentiaaliset äänestäjäryhmät. Vieläkö syksyksi löytyy lisää kohderyhmiä kosiskeltavaksi?Eikä tässä vielä kaikki: Ylen Ykkös­aamussa Rinne luetteli, mitkä kaikki hallituksen lakiesitykset perutaan, jos Sdp nousee hallitukseen.Varmistaakseen vaalivoittonsa Sdp on valmis lupaamaan ensin ja miettimään sitten myöhemmin, mitä tuli luvattua ja voiko lupaukset toteuttaa.Juuri nyt Sdp hallitsee poliittisen keskustelun ilmatilaa aloitteillaan. Kevään mittaan puolueelta on putkahtanut vähintään ehdotus vii­kossa.Tuskin vaalilupaukset jäävät tähän. Luvassa lienee vielä lisää loppukesällä ja syksyllä, kun porvarihallitus sorvaa viimeistä valtion budjettiaan.Kaikesta voi päätellä, että Sdp varautuu hallitusvastuuseen aivan tosissaan ja hyvissä ajoin.Vuoden mittaan esitetyt ohjelmajulistukset kertovat, mistä asioista joutuu neuvottelemaan, jos haluaa Sdp:n kanssa hallitukseen.Juha Sipilän (kesk) ja valtiovarainministeri Petteri Orpon (kok) vastaukset Rinteen lupauksiin näyttivät ensi hätään siltä, ettei Rinne saa kummastakaan porvaripuolueesta kaveria hallitukseen. Nykyisillä kannatuslukemilla hallitukseen kuitenkin tarvitaan myös suuri porvaripuolue.Tuoreen HS-gallupin mukaan (HS 17.5.) Sdp on puolueista edelleen paalupaikalla. Kakkosena on yhä kokoomus, ja nykyinen pääministeripuolue keskusta on edelleen kolmantena, tosin kaukana kärkikaksikon perässä.Muutokset kuukausi sitten tehtyyn kannatuskyselyyn ovat minimaalisia. Enimmillään muutos on 0,4 prosenttiyksikköä. Se mahtuu reilusti kyselyn virhemarginaaliin.ykkössija vaaleissa tarkoittaisi, että halukkaita hallituskavereiksi kyllä löytyy, vaikka nyt ja vielä lähempänä vaaleja pääministeripuo­lueeksi pyrkivän kanssa oltaisiin eri mieltä kuinka paljon tahansa.Eikä Sdp:nkään tarvitse joka vaalilupauksestaan niin tarkkana olla. Aina voi sanoa, että kyllähän me, mutta kun hallituskumppanit ja monipuoluehallitus ja niin edelleen. Eikä kaikkia vaalilupauksia kukaan muista – paitsi ehkä tiedotusvälineet ja kilpailevat puolueet.Sitä paitsi: syytöksiä vaalilupausten pettämisestä satelee joka tapauksessa, yritti niistä pitää kiinni tai ei.kuitenkin kalvaa syvä epäluulo: heidän pitää päästä vaaleissa ykköseksi. Keskustan ja kokoomuksen puheenjohtajat tulevat niin hyvin toimeen keskenään, että demarit saattavatkin jäädä ulos, jos jompikumpi suuri porvaripuolue on vaalien jälkeen suurin.Siksi Sdp:llä on kaikki pelissä, uhkapelitermeillä banco (pankki): kaikki tai ei mitään. Kakkossija ei demareille tässä tilanteessa riitä, mikäli he haluavat hallitukseen.on tuttu vuoden 2003 vaaleista ja keskustan vaalivoitosta. Ennen vaaleja keskustan pää­strategit päättelivät, että puolueen pitää päästä ykköseksi, mikäli se haluaa hallitukseen.Takana oli lähes kaksi vaalikautta Paavo Lipposen (sd) johtamaa sinipunahallitusta. Molempiin Lipponen valitsi kumppaniksi kokoomuksen, vaalien kolmosen.Keskustan taktiikka toimi silloin. Nyt Sdp yrittää samaa.