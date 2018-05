Mielipide

Kalasataman terveysasema toimii umpisurkeasti – kaiken huippu on kallis robotti, joka vain puhuu jatkuvasti it

monisairaana ja liikuntarajoitteisena ihmisenä joudun käyttämään Kalasataman terveysaseman palveluja.Ensinnäkin aseman sijainti keskellä rakennustyömaata on monelle asiakkaalle toivoton. Ajattelen monia maita, joissa on siirrytty korttelilääkäreihin. En voi uskoa, että moinen rakennuskolossi ja sen byrokratia tulisivat veronmaksajille halvemmaksi kuin yksinkertainen palvelurakenne.Terveysaseman sisustusta suunniteltaessa ei ole ajateltu asiakkaita. Laboratoriossa tuoleihin ei voi istua, ja odotuskäytävillä designpenkit vaativat akrobaatin taitoja, jotta niitä voisi käyttää.Kaiken huippuna on kalliilla (55 000 eurolla) ostettu palvelurobotti, jonka käyttökulut ovat yli tuhat euroa kuukaudessa. Robotti ei palvele ketään. Aina käydessäni se on seinän vieressä ja puhuu jatkuvasti itsekseen. Kenenkään en ole nähnyt käyttävän sen palveluja. Robotin kustannuksilla olisi voitu palkata useita työttömiä asiakaspalvelutehtäviin.Kun Kalasatama avattiin, ylilääkäri lupasi minulle kirjallisesti, että jos käytän heidän palvelujaan, minulle järjestyy kyllä pyörätuolikuljetus pitkillä käytävillä. Tämä on toteutunut vain suurten vaikeuksien kautta ja taiteilemalla.Asiakkaan kannalta suurin virhe on siinä, etteivät lääkärit ole omissa huoneissaan. Oma lääkärini joutui kuljettamaan osan tarvittavista välineistä matkalaukussa, jota hän sitten kaiveli kesken vastaanoton. Koska huoneessa ei ollut tarvittavia välineitä, edellisellä käynnilläni hän joutui hakemaan niitä kolme kertaa muualta.Tämä kaikki näyttäytyi minulle lähinnä surkuhupaisana siksi, että kyseessä oli tuttu lääkäri parinkymmenen vuoden ajalta. Muutenhan tällainen toiminta herättäisi potilaissa turvattomuutta ja epävarmuutta.Näinkö vähän Helsinki arvostaa terveyskeskuslääkäreitä? Kalasataman kutsuminen hyvinvointikeskukseksi herättää kysymyksiä. En vielä ole saanut selville, mitä hyvinvointia sieltä saa. Itse ole saanut lähinnä pahoinvointia.