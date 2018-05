Mielipide

Arvonimi on halpa kannustin

Presidentti

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

On jälleen

Periaatteessa

Mauno Koivisto sai aikoinaan palautetta eräältä vuori­neuvokselta tämän tuoreesta arvonimestä. Kun yritysjohtaja oli ryhtynyt innoissaan painattamaan itselleen englanninkielistä käyntikorttia, sopivaa käännöstä ei tahtonut löytyä.Sanakirja tarjosi muotoilua ”mining counsellor”, mutta se olisi kuulostanut maailmalla lähinnä kummalliselta. Niinpä tuore vuorineuvos päätti kääntää ajatuksen. Käyntikortissa luki ”tycoon”.Suomalaista arvonimijärjestelmää on joskus vaikea selittää ulkomailla. Siinä on piirteitä sekä Ruotsin että Venäjän vallan ajalta. Suomen tasavallassa titteleistä päättää politiikan terävin kärki. Arvonimet myöntää presidentti, ja ­hakemuksista antaa lausunnon arvo­nimilautakunta, jota johtaa pääministeri.Tarina kertoo, että eräs takavuosien pääministeri sai arvostelua omalta puolueeltaan, että päätökset eivät olleet tasa-arvoisia. ”Tässähän jaetaan nimenomaan epätasa-arvoa”, oli pääministeri tokaissut ärtyneenä.se aika vuodesta, että pienehkö joukko suomalaisia odottaa tietoa uusien arvonimien myöntämisestä. Aivan yllätyksenä mahdollinen myönteinen päätös ei voi enää tulla, sillä asianomainen henkilö joutuu etukäteen allekirjoittamaan suostumuksen siihen, että hänen tietojaan kysytään muun muassa poliisilta ja verottajalta.Suurin osa suomalaisista törmää arvonimiin lähinnä syntymäpäiväilmoituksissa ja muistokirjoituksissa. Myönnetyistä arvonimistä maksettu verokin hukkuu murusena valtion budjettiin.Asiaa kannattaisi kuitenkin katsoa myös toisesta suunnasta. Arvonimet ovat valikoidulle joukolle suunnattuja kannustimia ja vieläpä sellaisia, että niitä varten ei tarvita suuria rahasummia.Jos järjestelmää ei olisi, joku konsultti voisi kehitellä idean, että ”yhteiskunnan hyväksi tehdystä työstä” myönnettäisiin kunnioitusta herättävä titteli. Sen saisi loppuelämäkseen, jos on numeroiden lisäksi ottanut huomioon ihmiset, ympäristön, osallistunut vapaaehtoistyöhön ja toiminut muutenkin eettisesti kestävästi.tällaisia arviointeja tehdään jo nyt, kun hakemuksia käsitellään, mutta arvonimilautakunta ei perustele julkisesti yksittäisiä kielteisiä tai myönteisiä lausuntojaan. Se kuitenkin tiedetään, että rikostuomioiden jälkeen ei kannata neuvoshaaveita elätellä.Ulkopuolinen voisi kuitenkin arvioida linjan osuvuutta katsomalla vaikkapa, miten vuorineuvokset ovat käyttäytyneet arvonimen saamisen jälkeen.