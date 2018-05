Mielipide

Pelaaminen tarjosi mahdollisuuden unohtaa koulussa kärsimäni nöyryytykset

Nuorten

Pelasin

Vaikeuksien

Tilanne

pelaamisesta ja älylaitteiden käytöstä on viime aikoina keskusteltu vilkkaasti. Huolen kohteina tuntuvat erityisesti olevan ruutuajan rajoittaminen ja ajankäytön ohjaaminen kehittävämpään toimintaan. Pelaaminen on epäsuorasti rinnastettu jopa alkoholismiin.videopelejä 14–20-vuotiaana keskimäärin viidestä kahdeksaan tuntia päivässä. Vanhempani yrittivät muutamaan otteeseen rajoittaa peli­aikaani, mutta en koskaan noudattanut peliaikoja. Koulupäivien jälkeen keskityin pelaamiseen ja öisin uneksin pelimaailmoista. Laiminlöin ajoittain koulutehtäväni täydellisesti, vaikka menestyinkin koulussa hyvin. Olin peliriippuvainen.Pelaaminen alkoi hallita elämääni minuun kohdistuneen koulukiusaamisen pahennuttua. Koulussa minua solvattiin, vähäteltiin ja jopa pahoinpideltiin. Kiusaamista jatkettiin myös internetin keskustelualustoilla – sosiaalinen media ei ollut vielä silloin tehnyt läpimurtoaan.Vanhempani pyrkivät puuttumaan tilanteeseen, mutta koulun toimet kiusaamisen lopettamiseksi epäonnistuivat, eikä poliisinkaan väliintulo vakavimmissa pahoinpitely­tapauksissa auttanut kuin hetkellisesti.Tilanne koulussa teki elämästäni vaikeaa, yksinäistä ja ahdistavaa. Kiusaaminen lannisti lopulta aiemman innostukseni kouluun, koska menestymistä ei katsottu hyvällä. Opiskelun ilo palasi vasta yliopistossa – onneksi edes silloin.vastapainoksi löysin elämääni merkityksellistä ­sisältöä pelaamisesta. Pelien haastavien ongelmien ratkaiseminen tuotti iloa ja onnistumisen tunteita.Peleissä kohtasin ihmisiä, joiden kanssa olen viettänyt kymmeniä tai satoja tunteja pelaten ja keskustellen etäyhteyden kautta. Näissä ihmissuhteissa minun ei tarvinnut kohdata tai pelätä alistavaa toimintaa, jota koulussa jouduin sietämään.Peleistä tuli minulle tosielämää todellisempi maailma, joka auttoi jaksamaan vaikeiden aikojen läpi. Vaikka se kuulostaa ristiriitaiselta, pelaaminen piti minut elämässä kiinni, kunnes kykenin jälleen tarttumaan siihen itse.Monet lapset ja nuoret kohtaavat elämässään vaikeita ­asioita, joista he yrittävät selviytyä eri keinoin. Minulle pelaaminen tarjosi mahdollisuuden unohtaa koulussa kärsimäni nöyryytykset ja kokea itseni hyväksyttäväksi ja onnistuneeksi. Pelaamisen kieltäminen olisi riistänyt minulta mahdollisuuden näihin kokemuksiin.olisi voitu toki ratkaista kokonaisvaltaisesti, mutta yritykset olivat siihen mennessä epäonnistuneet. Pelaaminen oli ainoa pakotie, joka oli minulle helposti tavoitettavissa. Ruutuajan rajoittaminen ei olisi tarjonnut ongelmaan ratkaisua. Se olisi ainoastaan riistänyt minulta turvapaikkani.Näkökulmani edustaa äärimmäistä esimerkkiä. Suurin osa lapsista ei pelaa paetakseen todellisuutta. Ruutuajan rajoittaminen voi kuitenkin merkitä lapselle paljon muutakin kuin valintaa ulkona leikkimisen ja pelaamisen välillä.