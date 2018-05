Mielipide

Jussi Niinistön ehdotus on kuin isku vasten kasvoja

Puolustusministeri Jussi Niinistön (sin) ehdotus naisten asepalveluksen väliaikaiseksi lopettamiseksi on ajattelematon. Vapaaehtoisten naisten, eli motivoituneimman joukon sulkeminen pois asepalveluksesta on todellista järjen laiskuutta.



Jos asevelvollisuus järjestetään tasa-arvoisesti, koulutettavien varusmiesten sukupuolella ei ole vaikutusta syntyviin kustannuksiin. Sekä Puolustusvoimat että Reserviläisliitto toteavat naisten suoriutuvan asepalveluksesta erinomaisesti.



Todellisten uudistushalujen puuttuessa puolustusministeri etsii säästökohteita täysin vääristä paikoista. Onko ehdotuksen taustalla Niinistön oma arvomaailma? Monille tasa-arvoisemmasta yhteiskunnasta unelmoivalle ehdotus on kuin isku vasten kasvoja. On itsestäänselvää, että armeija on täysin väärä paikka toteuttaa omaa konservatiivista ideologiaansa.



Iina Palonen



reservin alikersantti, Hyvinkää