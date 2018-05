Mielipide

Sdp:n suunnittelema exit-vero olisi selvä yritysten kasvun este

Sosiaalidemokraattien

16. toukokuuta julkaisemassa vero-ohjelmassa kiinnitti huomiota täysin uusi veromuoto, maastamuuttovero eli niin sanottu exit-vero. Sdp:n arvonnousuveroksi nimeämän veromuodon tavoitteena on verottaa maastamuuttajan omaisuutta ennen hänen muuttoaan ­uuteen kotimaahansa – olipa muuton syynä sitten rakkaus, työ tai yrittäminen.Ehdotus ei ole demarileiristä täysin uusi. Jo aiemmin puo­lueen varapuheenjohtaja Sanna Marin on pohdiskellut, voisiko verojen vuoksi maasta muuttavaa kohdata kansalaisuuden menetys tai muu vastaava rangaistus. Voimassa olevan lainsäädännön mukaan Suomen kansalainen ei menetä Suomen kansalaisuuttaan edes silloin, kun hän saa toisen valtion kansalaisuuden.Koska Euroopan unionin perusperiaatteisiin kuuluu varmistaa ihmisten, omaisuuden, palvelujen ja rahan vapaa liikkuvuus unionin alueella, kyseisen kaltaisen verolainsäädännön toimeenpaneminen on haasteellista. Euroopan unionin tuomioistuin on ottanut päätöksissään hyvin kielteisen kannan niissä tapauksissa, joissa EU-maa on yrittänyt säätää vapaata liikkuvuutta rajoittavaa exit-veroa.Exit-veroa EU-maista valmisteli viimeksi kuluvana keväänä naapurimaan Ruotsin sosiaalidemokraattien vetämä hallitus. Pääministeri Stefan Löfvenin johtama hallitus kuitenkin luopui exit-veron valmistelusta ­keväällä 2018, koska ei haluttu rajoittaa esimerkiksi kasvuyrittäjän muuttoa yrityksensä päämarkkinoille. Maastamuutto­vero ­koettiin selväksi kasvun esteeksi. Lisäksi sen tuottopotentiaali katsottiin aiheutuvaan riskiin verrattuna alhaiseksi.Kaikkein todennäköisin seuraus suunnitellusta verosta lienee kuitenkin se, että veron valmistelun aikana suuri joukko ­ihmisiä ja yrityksiä muuttaisi pois Suomesta. Näin tapahtui perintö- ja lahjaveron noston yhteydessä.Jo nyt Suomesta muuttaa enemmän korkeakoulutettuja kuin mitä tänne tulee. Toden­näköisesti nuoret yhä kiihtyvässä määrin suuntaavat ulkomaille opintojensa päätteeksi. On helppo muuttaa, kun ei ole vielä kertynyttä pääomaa rajalla verotettavaksi. Nuoren koulutetun henkilön mukana menevät myös hänen tulevaisuuden verotuottonsa ja inhimillinen pääomansa, jotka eivät monissa tapauksissa palaa koskaan takaisin.Ennen sanottiin, että on lottovoitto syntyä suomalaiseksi. Onko se tulevaisuudessa myös vankilatuomio?