Mikään puolue ei aja kaikkien hyvinvointia

Suomessa uudistetaan sosiaali- ja terveydenhuoltoa ja sosiaali­turvaa, olisi tärkeää ottaa kaikki ­näkökulmat ja asianosaiset huo­mioon. Mikään puolue ei kuitenkaan aja kaikkien hyvinvointia, vaikka mahdollisimman monen ­hyvinvoinnin luulisi olevan uudistusten keskeinen tavoite.Tämä puute paljastuu, kun ­tarkastellaan vallitsevia käsityksiä oikeudenmukaisuudesta.Länsimaisena oikeusvaltiona Suomi on sitoutunut tasa-arvoon, yhdenvertaisuuteen ja kaikkien huomioimiseen poliittisessa päätöksenteossa. Mutta missä asioissa ja suhteessa mihin tasa-arvoa halutaan? Kenet pitäisi huomioida ja miten?mielestä pääpainon pitäisi olla yksilöiden ­oikeuksilla, erityisesti oikeudella yksityiseen omaisuuteen. Vastuu hyvinvoinnista on yksilöllä itsellään, koska mahdollisuuksien tasa-arvon vallitessa kukin voi itse päättää, mitä elämälleen tekee.Tämä kanta näyttää olevan hyvin edustettuna kokoomuksessa, keskustassa ja vihreiden sinisessä siivessä. Yritykset saada aikaan aiempaa talousoikeistolaisempia puo­lueita kuopataan parissa vaalikaudessa. Viimeksi näin kävi nuor­suomalaisille.Talousliberaaleja vastustavien mielestä mahdollisuuksien tasa-arvo ei ole toteutunut eikä kansalai­silla ole yhtäläisiä mahdollisuuksia tavoitella hyvää elämää. Vastuu hyvinvoinnista on valtiolla tai yhteiskunnalla, ja erot on tasattava verorahoilla. Tämän näkemyksen pitäminen esillä on periaatteessa sosiaali­demokraattien ja vasemmistoliiton tehtävä. Puolueet tuntuvat tosin välillä unohtavan asian halutessaan päästä hallitukseen., jotka uskovat ihmisten yksilöllisyyteen ja yhteen moraaliin kaikille, haluavat kaikille yhdenveroiset mahdollisuudet elää hyvää elämää. Mahdollisuuksillaan kukin voi sitten tehdä mitä tahtoo. Jos käyttää ne hyväkseen, kaikki on hyvin eikä yhteiskunnan apua tarvita. Jos jättää mahdollisuudet käyttämättä, vastuu on yksilön.Esimerkiksi sukupuolten kohtelussa se tarkoittaa tasa-arvofeminismiä: kun naiset ja miehet saadaan lähtemään samalta viivalta, loppu on kunkin omissa käsissä.erilaisuutta korostavat arvoliberaalit puolestaan vaativat kaikkien tunnustamista sellaisina kuin he ovat. Yhteistä lähtöviivaa ei ole, eikä sellaisen olemassaoloa pidä kuvitellakaan. Kaikki ihmiset on kohdattava ryhmiensä jäseninä, mahdollisesti syrjäytettyinä, sorrettuina tai unohdettuina.Vihreiden punainen siipi sekä osin vasemmistoliitto ja sosiaali­demokraatit edustavat tätä kantaa. Naisten, miesten ja muiden sukupuoli-, gender- ja etnisten ryhmien tasa-arvon suhteen se tarkoittaa ­radikaalimpaa feminismiä ja ehdottomampaa sitoutumista tiettyjen ­vähemmistöjen puolustukseen.ja perinteen arvoa painottavat konservatiivit uskovat, että kansallisuuden tai uskonnon suosiminen on hyvä lähtökohta päätöksenteolle. Suomessa tämä tarkoittaa nationalismia ja jonkinlaista kristillistä painotusta.Jyrkimmillään perinnekonservatiiveja edustavat perussuomalaiset, maltillisemmin ne kokoomuksen ja keskustan kannattajat, jotka korostavat isänmaan kodin ja uskonnon merkitystä. Usko ryhmiin ja niiden tärkeyteen yhdistää nämä puolueet punavihreisiin, erona on ”vain” keskittyminen eri ihmisjoukkoihin.Vaikka arvokonservatiivien ja arvoliberaalien näkemykset ovat usein vastakkaisia, sukupuolen tai kansallisuuden kaltaiset ryhmä­sidonnaisuudet ovat kummallekin ryhmälle tärkeitä asioita.vastavoiman muodostavat ne, jotka tavoittelevat mahdollisimman monen hyvinvointia. Ryhmillä ei tässä näkemyksessä ole mitään itseisarvoa.Jos vähemmistöjen suojelu edistää mahdollisimman monen hyvää, kuten moni tahtoisi ajatella, sitä pidetään kannatettavana ja ehkä ensisijaisenakin arvona. Muuten erilaisuuksien esillä pitämisen arvioidaan olevan turhaa, jopa haitallista.Suomessakin puolueet edustavat jonkin viiteryhmän – omistajien, yritteliäiden, työkansan, suomalaisten tai vähemmistöjen – etua. Kaikkien näiden ryhmien – saati kaikkien sukupolvien, kansojen ja lajien – yhtäläinen huomioiminen loistaa poissaolollaan. Suuria uudistuksia tehtäessä se ei ehkä ole hyvä asia.