Mielipide

Postipalveluita on saatava läheltä

Posti

aikoo lopettaa toimintansa Tapulikaupungissa. Tieto saapui koteihin Postin tiedotteella helatorstain aattona keskiviikkona 9. toukokuuta. Tiedotteen mukaan Tapulin ja Puistolan postipalvelut ovat saatavilla jatkossa naapurikaupungista eli Vantaan Tikkurilasta. Muutoksen kerrotaan tapahtuvan 24. toukokuuta.Postipalvelua on saatu K-kaupassa, jonka toiminta saman tiedotteen mukaan on päättymässä. Tätä osattiin odottaa, sillä Tapulissa on kaksi K-kauppaa aivan lähekkäin. Tilanne on tulosta muutaman vuoden takaisesta yrityskaupasta, jossa Valintatalot muuttuivat K-kaupoiksi.Asukkaat ovat reagoineet ­asiaan voimakkaasti: postipalvelu on peruspalvelu, jonka ­tulee olla ihmistä lähellä. Pääkaupungin asukasmäärillä palvelu on pystyttävä tuottamaan siten, että postissa käydäkseen ei tarvitse nousta junaan ja maksaa seutulippua – puhumattakaan bussi–juna-yhdistelmästä, jota monen postinumero 75:n alueella asuvan olisi ryhdyttävä käyttämään.Asukkaat ovat esittäneet vastalauseensa Postille ja vaativat toiminnan jatkamista Tapulissa.Vaikka sähköinen viestintä on vähentänyt perinteisen postipalvelun kysyntää, pakettien määrän kasvu on lisännyt kysyntää. Pakettiautomaatit eivät ole ratkaisu, sillä postitse kuljetetaan myös paketteja, jotka eivät mahdu automaatteihin.Posti on heikentänyt palve­luaan jo niin paljon, että kirjeen lähettäminen on riski, jos sen tulisi olla tiettynä päivänä tietyssä paikassa. Postipaketti on voitava hakea kohtuullisen matkan päästä ilman autoa tai pitkää julkisen liikenteen matkaa. Myös muita postipalveluita on oltava esteettömästi saatavilla. Postilaki turvaa nämä oikeudet kansalaiselle.Samaan aikaan, kun Posti venyttää lain rajoja, se jakaa omistajalleen eli Suomen val­tiolle osinkoa 40 miljoonaa euroa vuodelta 2017. Miksi kansalaisille peruspalveluita tuottavasta Postista tehtiin lypsylehmä? Mitä järkeä tässä on?