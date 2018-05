Mielipide

Lukeva koulu antaa eväitä elämään

Liikkuva koulu -ohjelma

Lukeminen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Lukemisen

Lukeminen

Lukemisen

Opettajien

on ollut viime vuosien menestystarina suomalaisessa koulussa. Ohjelma on luonut liikkumisen rutiineja koulupäivään muulloinkin kuin liikuntatunneilla ja kehittänyt yhteistyötä monien toimijoiden, erityisesti urheiluseurojen, kanssa.Nyt Liikkuvan koulun rinnalle tarvitaan Lukeva koulu -ohjelma.on elämän perustaito, ja sen hyödyt ovat kiistattomia. Tutkimusten mukaan pitkien tekstien – etenkin kaunokirjallisuuden – lukeminen korreloi koulumenestyksen kanssa. Lukeminen tukee kirjoittamisen taitoa ja elämänhal­lintaa.Lukeminen on maailman helpoin tapa matkustaa maailman ääriin ja kurkistaa toisen ihmisen sydämeen. Onpa tulevaisuuden työelämä millaista tahansa, robotit eivät korvaa ajattelun ja viestinnän taitoja.Lukutaito on yhteiskunnan tärkeimpiä menestystekijöitä, ja siitä on paljon taloudellistakin hyötyä. Sekä yksilön että yhteiskunnan näkökulmasta lukutaito tuottaa hyvinvointia, tasa-arvoa ja demokratiaa. Ilman hyvää lukutaitoa ei ole tuloksellista koulutusta eikä mahdollisuuksia aktiiviseen kansalaisuuteen.muodot ja alustat kehittyvät, mutta ydintaito on sama. ­Sekä faktaa että fiktiota voi lukea niin perinteisestä kirjasta, älylaitteista kuin lukusovelluksistakin.Valinnanvaraa on runsaasti, ja kirjallisuuden kentällä on jatkuvasti kiinnostavaa kihinää. Haasteena on kasvattaa lasten ja nuorten tottumusta lukea pitkiä tekstejä, sillä se on monelle nykylapselle vaikeaa.Sosiaalisessa mediassa, älylaitteissa ja tiedotenäytöillä vilisee lyhyitä tekstejä. Niillä on tärkeä paikkansa, mutta keskittyvä, pitkäjänteinen fiktion ja faktan lukeminen antaa edellytyksiä työelämäänkin. Lukeminen antaa elämyksiä, iloa ja tietoa.ei edisty pelkkien puheiden varassa, eikä lukemisen edistäminen ole vain koulun tehtävä. Käynnissä on hyviä hankkeita, esimerkiksi Kulttuurirahaston ja Kopioston Lukuklaani. Valtioneuvoston asettama lukutaitofoorumi esittää elokuussa näkemyksensä siitä, miten miljoonan euron määräraha käytetään lukemisen lisäämiseen.Lukemisen edistämiseksi tarvitaan kansallinen lukustrategia sekä toimia, joilla luodaan uutta lukemisen innostusta ja kulttuuria koko maahan. Kunnat on velvoitettava ­tekemään tietostrategia, jossa sel­vitetään kunkin kunnan koulujen ja kirjastojen yhteistyömuodot ja suunnitellaan, miten koulukirjastotoimintaa parannetaan.Musiikkiopistojen, kuvataide- ja sanataidekoulujen sekä muiden ­taiteen perusopetuksen koulujen kanssa voidaan kehittää uusia yhteistyömuotoja lukemisen edistämiseksi. Urheiluseurat voivat innostaa lapsia ja nuoria lukemaan. Jo nyt tehdään hyvää työtä pakkaamalla kirja mukaan jalkapalloleirille ja kuuntelemalla niitä urheilijoita, joille lukeminen on tärkeä osa elämää.Urheilu ja lukeminen tukevat toisiaan: hyvä kunto ja vireys auttavat keskittymään kulloiseenkin ajattelua vaativaan tehtävään, vaikkapa pitkän tekstin lukemiseen.tavoitteellinen edistäminen vaatii valtiolta ja kunnilta vahvaa taloudellista panostusta. Meidän kaikkien on oivallettava, kuinka merkittävästä asiasta on kyse.Suomen olisi syytä ottaa mallia niistä Euroopan maista – esimerkiksi Virosta –, joissa äidinkieli ja ­kirjallisuus ovat kaksi oppiainetta. Näissä maissa lapset ja nuoret harjoittavat lukemisen ja kirjoittamisen taitoja kaksi kertaa niin paljon kuin suomalaiset ikätoverinsa ja kirjoja luetaan kaikilla kouluasteilla huomattavasti Suomea enemmän.perus- ja täydennys­koulutusta on kehitettävä: kaikilla pitää olla taitoa ja keinoja opettaa lukemista ja kirjoittamista mielekkäästi omassa oppiaineessaan.Monipuolinen lukeminen ja kirjoittaminen on otettava osaksi kaikkea opiskelua. Opetuksessa on voitava vaivattomasti käyttää joko koulun omaa tai yleistä kirjastoa. Mentori- tai tuutoriopettajia tarvitaan antamaan opettajille tukea ja apua. Lukemiseen liittyviä verkkosivustoja vinkki- ja materiaalipankkeineen on syytä koota opettajille avuksi.Lapset ja nuoret on tärkeää ottaa mukaan suunnitteluun. Tarvitaan myös lisää tutkimusta. Miten nuoret lukevat ja kirjoittavat? Minkälaisia merkityksiä he antavat lukemalleen kirjallisuudelle?