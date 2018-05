Mielipide

Suomen sote-järjestelmää arvostetaan maailmalla

Suomalainen

Vierailin

Englannissa

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Suomen

Sote-uudistuksessa

koulujärjestelmä on yksi maailman parhaista. Samanlaista arvostusta saa myös suomalainen sote-järjestelmä. Veroeuroille on katetta, kun kansalaiset saavat koulutusta ja terveydenhuoltoa riippumatta taloudellisesta taustastaan. Näin ei ole tilanne useimmissa maissa. Suomen mallia arvostetaan maailmalla. Sitä pidetään yhtenä maailman parhaista.äskettäin Englannissa, jossa NHS (National Heath Service) on keskeisessä roolissa kansalaisten terveyspalveluissa. Ongelmat ovat samat kuin Suomessa. Englannissa kulujen ennakoitu kehitys vuoteen 2021 mennessä on 26 miljardia euroa. Kehitys on samaa luokkaa kuin Suomessa.Britanniassa on neljä vero­varoin rahoitettavaa terveyspalvelujärjestelmää, joista yksi on NHS England. NHS:n vastuulla on terveyspalveluiden järjestämisen suunnittelu ja koordinointi, väestön terveydentilan seuranta sekä palvelujärjestelmän laadunvalvonta.on menossa Suomen sote-uudistusta vastaava ohjelma. Tavoitteena on parantaa terveydenhuollon tuloksellisuutta vuosittain kaksi prosenttia. Tämä edellyttää investointeja ennaltaehkäisyyn, uusiin hoitomalleihin, kestäviin so­siaalihuollon palveluihin, järjestelmien kehitykseen ja tutkimukseen.NHS on ottanut tutkimustoiminnan osaksi viisivuotissuunnitelmaa. Tutkimus- ja kehitystyössä painotettavia osa-alueita ovat esimerkiksi integroidun palvelujärjestelmän suunnittelu, hoidon tuloksellisuuden seuranta, palveluiden laadun ja kustannusvaikuttavuuden ar­viointi sekä varhainen riskitekijöiden tunnistaminen ja ennakoiva analytiikka. Lisäksi painotetaan reaaliaikaista väestön terveydentilan kehityksen seurantaa alueellisesti ja kansallisesti, hoitosuositusten ja uusien hoitomallien kehittämistä ja sairauksien ehkäisyä sekä kansanterveyden edistämistä ja osallisuuden vahvistamista.sote-uudistus sisältää näitä samoja elementtejä. Suomessa ollaan edelläkävijöitä keskitetyissä Kelan it-järjestelmissä, jotka mahdollistavat terveydentilan tilannekuvan saamisen koko kansakunnan, maakuntien sekä yksikköjen tasolla. Englannissa ei ole vastaavaa terveysdatan käsittelyyn keskitettyä tietokantaa.Englannin NHS:n vahvuus on ollut terveydenhuoltojärjestelmän vaikuttavuuden ja tuloksellisuuden hallinta. Kuten Suomessa myös Englannissa terveydenhuollon järjestämisen haasteena ovat suuret alueelliset erot. Tilannekuva väestön terveydestä ja erilaisista alueellisista tarpeista on tärkeä. Tilannekuvan muodostamisessa ja päätöksenteon tukena edistyneet datankäsittelymenetelmät ovat eduksi.190:stä eri järjestäjästä siirrytään 18 maakunnalliseen järjestäjään. Kuten Martti Hetemäen äskettäin eduskunnan valtionvarainvaliokunnalle tekemässä selvityksessä todetaan, uudistettavilla it-järjestelmillä on suuri säästöpotentiaali sote-kuluihin.Englannissa terveydenhuollon uudistusta on viety onnistuneesti eteenpäin. Samankaltainen toimintamalli yhdistettynä monipuoliseen dataosaamiseen ja tekoälymenetelmiin antaa ­hyvän pohjan onnistumiselle myös Suomessa.