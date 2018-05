Mielipide

Kun ihmisen toivo on pois lähtemisessä

Pyykinpesu Pyykinpesu

Kirkon

on ollut aina yksi lempi­töistäni kotona. Pesu­koneen tasainen hurina rauhoittaa mieltäni, samoin pyykkien laittaminen kuivumaan. Nuo asiat toistuvat viikosta, vuodesta ja vuosikymmenestä toiseen saman­laisina, liki päivittäisinä rituaaleina. Vain pestävät vaatteet ja niitä yllään kantavat ihmiset muuttuvat ja vaihtuvat.Toistuvuuden ja siihen kietoutuvan hitaan muutokset teemat ovat tuttuja myös kodin ulkopuolisessa elämässä. Siellä niihin liittyvää ­näennäistä pysähtyneisyyttä on kuitenkin paljon vaikeampi kestää ja hyväksyä kuin kotona. Tämä näkyy juuri nyt hyvin myös luterilaisen kansankirkkomme kohdalla.uudistuminen ja muutos ei ole koskaan ollut nopeaa ja suora­viivaista. Sen hitaus kuitenkin tuskastuttaa ihmisiä juuri nyt paljon enemmän kuin aikaisempina vuosikymmeninä. Ihmisten ja instituutioiden välinen yhteenkuuluvuus on muutoinkin heikentymässä. Siksi myös kysymyksellä kirkon piiriin jäämisestä tai sen helmasta irtaantumisesta on nyt tavanomaista enemmän henkilökohtaista, omiin arvoihin liittyvää merkitystä.Ei siis ihme, että myös monet omat ystäväni pohtivat taas kirkosta eroamista nyt, kun kirkolliskokous päätti jälleen lykätä samaa sukupuolta olevien parien vihkimiseen liittyvää kannanottoa. Toivon silti, että mahdollisimman moni ystävistäni päättäisi kuitenkin jäädä tälläkin kerralla. Ja edistää muutosta sisältä päin yhdessä toisten seurakuntalaisten sekä muutosta joka päivä todeksi jo nyt tekevien kirkon työntekijöiden kanssa.Toiveeni ei liity siihen, etteikö ihmisillä olisi oikeus astua sivuun niin kirkon, jonkin muun yhteisön kuin kokonaisen kansakunnankin jäsenyydestä. Eikä siihen, että oma nahkani olisi kiinni tässä nimenomaisessa asiassa: olen itse jäsen ortodoksisessa kirkossa. Toive liittyy siihen, että aktiiviset ihmiset tuntuvat äänestävän näinä aikoina niin kovin paljon jaloillaan myös monissa muissa yhteyksissä.lumovoima hiipuu kaikkialla maailmassa. Ajatus siitä, että oman maan tai alueen kohtaloihin voisi vaikuttaa vaalien avulla tai ylipäätään sisältä päin, vetoaa yhä harvempiin ihmisiin myös täällä Euroopassa. Kirkko ei siis ole yksin ongelmansa kanssa. Tilanne on haastava myös monien muiden instituutioiden ja jopa yksittäisten valtioidenkin kohdalla.Yhä useammat ihmiset ovat haluttomia uhraamaan omaa aikaansa ja energiaansa asioiden muuttamiseen omassa asuinmaassaan. Heille on usein paljon merkityksellisempää pakata tavaransa ja lähteä opiskelemaan, asumaan ja työskentelemään johonkin sellaiseen maahan, jossa esimerkiksi korruptio on vähäistä, koulutusta ja osaamista arvostetaan ja työllisyys on kohtuullisen hyvällä tolalla jo nyt. Näiden asioiden kuntoon saattamiseen panostaminen omassa maassa olisi yksinkertaisesti aivan liian epävarmaa ja hidasta.liikkuvuuden Euroopassa kytkimen nostaminen on melko helppoa. Siksi niin monet nuoret ja koulutetut työikäiset ovat muuttaneet pois Keski- ja Itä-Euroopan entisistä sosialistimaista, mutta yhtä lailla myös Kreikasta, Espanjasta, Portugalista ja Italiasta.Muuttoliike vahvistuu koko ajan myös unionin rajojen ulkopuolella. Niin maailma muuttuu koko ajan erilaisemmaksi niille, jotka lähtevät, ja niille, jotka jäävät. Ja lähtijöitä tulee jälleen lisää.Demokratia, vauraus ja tasa-arvo eivät siis levinneetkään kylmän sodan jälkeen kaikkialle, ei käynyt niin kuin Strömsössä. Sen sijaan yhä useamman ihmisen toivoksi on tullut ajatus pois lähtemisessä.on jo tuonut taloudellisia haasteita kirkkoon ja seurakuntiin. Myös monen väestöään menettäneen alueen talous on kärsinytAjan myötä tulee vastaan kysymys siitä, kuka voi tarjota ihmisille sekä heidän tarvitsemansa oikeudet että riittävän aineellisen perustan noiden oikeuksien toteutumisen tueksi. Tämä voi tapahtua niin yksittäisten valtioiden kuin ehkä jopa koko EU:n mittakaavassa.Sillä, miten kirkko vastaa haasteisiinsa tässä murroksessa, on myös laajempaa merkitystä. Maailman ongelmia ei tietenkään ratkaista yksinomaan Suomen evankelis-lu­terilaisessa kirkossa. Mutta jos siellä kyettäisiin pesemään muutoksen likapyykit sovussa, se virittäisi toivon näköaloja myös laajemmin tässä maailmassa.