Mielipide

Oluen myynnin kellonaika­rajoitukset ovat pelkkä vitsi

Kävelin maanantaisen hellepäivän iltana kauppaan hetki kello 21 jälkeen. Kauppa on auki kello 23 saakka. Aikomukseni oli ostaa kolme tölkkiä olutta, joiden alkoholipitoisuus on 3,5 prosenttia. Mutta ei käynyt, laki kieltää.



Ostin sitten kuusi tölkkiä olutta, joiden alkoholipitoisuus on 2,8 prosenttia. Laskujeni mukaan sain nyt alkoholia mukaani 16,8 yksikköä sen kielletyn vaihtoehdon, 10,5 yksikön sijasta. Se on yli 50 prosenttia enemmän. Halutessani olisin voinut ostaa vaikka kaikki kaupassa olevat 2,8 prosentin vahvuiset oluet.



Kun ostaa normaalia keskiolutta, kolme tölkkiä sisältää vertailukelpoisen määrän alkoholia, 13,8 yksikköä. Kolme tölkkiä nelosolutta sisältää 16,2 yksikköä. Niissä molemmissa on vähemmän alkoholia kuin kuudessa tölkissä ykkösolutta.



Tästä voi vetää monenlaisia johtopäätöksiä yhteiskuntamme holhoamisesta, ohjailusta ja alkoholikasvatuksesta.



Ilkka Rotko



Lahti