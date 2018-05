Mielipide

Pienestä Keski-Euroopan maasta kuuluu rohkeaa puhetta

Slovakiaa

Siksi

Slovakialaiset

ei yleensä mainita etu­rivin mallimaana Euroopassa, varsinkaan sen jälkeen, kun poliitikkojen korruptiota tutkinut toimittaja Ján Kuciak ja hänen morsiamensa Martina Kušnírová murhattiin teloitustyyliin helmi­kuussa.Kansalaisyhteiskunta kuitenkin osoitti Slovakiassa voimansa. Murhien nostattama tyrmistys ja viikoittaiset mielenosoitukset pakottivat öykkärimäisestä kielenkäytöstään tunnetun pääministerin Robert Ficon ja hänen hallituksensa eroamaan maaliskuussa.Murhat eivät senkään jälkeen ole selvinneet, eikä tutkinta vaikuta lupaavalta. Viime viikolla Slovakian poliisi takavarikoi Kuciakin kanssa yhteydessä olleen toisen toimittajan älypuhelimen. Uudeksi pääministeriksi noussut Peter Pelle­grini vastasi tilannetta koskevaan kysymykseen sanomalla, että tapahtuu niitä toimittajamurhia muuallakin.isohko salillinen yleisöä Slovakian pääkaupungissa Bratislavassa höristi korviaan ja korjasi asentoaan, kun Slovakian presidentti Andrej Kiska kertoi, että Kuciak oli tuloksetta pyytänyt apua ja suojelua viranomaisilta.Tilaisuus oli turvallisuuspoliittisen järjestön Globsecin konferenssi, mutta Kiska valitsi avajaiskommenttiensa kohteeksi oman maansa poliittisen eliitin.Kiskan mukaan häikäilemättömät ja omaan rankaisemattomuuteensa uskovat poliitikot uhkaavat lehdistönvapautta, joka yhdessä kansalaisyhteiskunnan kanssa ”on ja pysyy demokratian kulmakivenä”.olivat kuulleet Kiskan näkemykset aiemminkin, mutta ne poikkesivat merkittävästi teemoista, joista Slovakia ja sen keskieurooppalaiset naapurimaat useimmiten ovat uutisissa.Slovakia muodostaa yhdessä Puolan, Tšekin tasavallan ja Unkarin kanssa ­Visegrád-ryhmän, joka on profiloitunut EU:ssa maahanmuuttovastaisuudella ja populismilla.Slovakia on joukosta pienin. Tuoreen kyselyn mukaan maan kansalaisilla on keskenään ristiriitaisia näkemyksiä kuulumisesta länteen ja taipumus uskoa salaliittoteorioita.Liikemiestaustalla ja ilman poliittista kokemusta presidentiksi vuonna 2014 valittu Kiska on vahvasti EU- ja Nato-myönteinen. Siitä huolimatta hän on yksi maansa arvostetuimmista poliitikoista.Kiska ei aio asettua ehdolle presidentinvaaleissa ensi vuonna mutta muistuttaa puheillaan, ettei Keski-Eurooppakaan ole yhden asian liike.