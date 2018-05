Mielipide

Harry Potter nauraa kouluja käymättömille

”Harry ”Harry

"Harry oli iloinen siitä, että koulu oli loppu, mutta Dudleyn jengiä hän ei päässyt pakoon, sillä se kävi talossa joka ikinen päivä. Piers, Dennis, Malcolm ja Gordon olivat kaikki isoja ja typeriä, mutta koska Dudley oli kaikkein isoin ja typerin, hän oli pomo."J. R. Rowlingin kirjasarja velhopoika Harry Potterista on yksi kaikkien aikojen suosituimmista teoksista.Kirjojen maailma jakautuu kahtia yhtäältä velhojen ja muiden taika­olentojen, toisaalta tavallisten ihmisten eli jästien välille. Harry asuu Dursleyn jästiperheessä. Dursleyt kuvataan karkeina, materialistisina ja typerinä ihmisinä, jotka suhtautuvat ennakkoluuloisesti kaikkeen erilaisuuteen.Kun luin Potteria 20 vuotta sitten, jästien kuvaus tuntui harmittomalta naureskelulta enemmistön kapeakatseisuudelle. Mutta ajat ovat muuttuneet. Nyt tuollainen näyttää ala­luokan pilkkaamiselta.Samalla tavalla minulle kävi Roald Dahlin Matildan kanssa. Käytettyjä autoja myyvä herra Wormwood ei tunnu enää pelkästään vastenmieliseltä vaan myös vähän säälittävältä. Typerä isä ei ymmärrä superfiksua tytärtään, joten tämä ottaa itselleen paremman perheen.Suomessakin oltiin takavuosina innostuneita ranskalaissosiologi Pierre Bourdieusta, joka pohti kulttuuripääoman merkitystä luokka­erojen rakentumisessa. Bourdieun mukaan vanhemmat siirtävät lapsilleen kulttuurisen maun, joka määrittää heidän myöhemmän luokka-asemansa.Bourdieusta puhutaan nykyään vähemmän, vaikka hänen ajatuksensa ovat ajankohtaisempia kuin koskaan. Taloudellisesti epävarmoissa oloissa kasvaneet nuoret määrittelevät itsensä pikemminkin kulttuurisen kuin taloudellisen pääomansa mukaan.Bourdieun mukaan kulttuuripää­oman hankkiminen perustuu "totaaliseen, varhaiseen, huomaamattomaan oppimiseen, joka tapahtuu perheessä elämän alkuvaiheissa".Kuten iltasatujen lukemiseen.Yhdysvalloissa on presidentinvaalien jälkeen havahduttu siihen, että kouluja käymättömät ihmiset – ennen heitä kutsuttiin "tavallisiksi ihmisiksi" – ovat muuttuneet kulttuurissa näkymättömiksi.Melkein kaikki uudet tv-sarjat sijoittuvat rannikoiden suurkaupunkeihin. Useimmissa niistä käsitellään luovissa ammateissa työskentelevien nuorten aikuisten ihmissuhteita.Sarjojen kirjoittajat ovat kirjoittaneet kaltaisistaan ihmisistä. Ehkä he olivat kuulleet maan siirtyneen jälkiteolliseen informaatioaikaan ja päätelleet duunarien lakanneen olemasta tai köyhtyneen siinä määrin, ettei heille kannata myydä mainoksia, mikä on televisiotuottajien näkökulmasta sama asia.Meneillään on korjausliike. Maaliskuussa kaapelikanava ABC aloitti pitkän tauon jälkeen uudestaan Roseannen, televisiosarjan, jossa teräväkielinen perheenäiti pyörittää Connerin perheen arkea illinoisilaisessa pikkukaupungissa.Uusissa jaksoissa äidistä on tullut kova Donald Trumpin kannattaja. Trumpia sanoo tukevansa myös näyttelijä Roseanne Barr. ABC laski oikein: Roseannen avausjakso keräsi 18 miljoonaa katsojaa.Ja jatkoa seuraa. Viime viikolla kerrottiin, että tv-sarja Miehen paikka jatkuu. Sarjassa Tim Allen näyttelee perinteisiin arvoihin uskovaa urheilukaupan myyjää.Osa trumpilaisista haluaa kuitenkin purkkinauruja kovempaa kamaa. The Wall Street Journal haastatteli elokuvatuottaja Dallas Sonnieria, joka tekee kostofantasioita sisämaan valkoisille miehille. Sonnier kutsui tyylilajiaan liberaalin raivostutta­miseksi ja tiivisti elokuviensa juonen:"Kaveri nimeltä Jim/John/Jack vapautuu vankilasta/herää kuolleista/selviytyy ja palaa kotikaupunkiinsa/kohtaus kaupungissa riehuvista pahoista tyypeistä/mies tappaa kaikki pelastaakseen perheensä/itsensä/jonkun avuttoman."The Washington Post esitteli puolestaan utahilaisen taidemaalarin Jon McNaughtonin, josta on tullut trumpilaisten suosikkitaiteilija. McNaughtonin ura lähti lentoon teoksella, jossa Jeesus Kristus suojelee Yhdysvaltain perustuslakia ympärillään Davy Crockett, Ronald Reagan ja muita maan historian suurmiehiä.Kaikkia ihmisiä on tärkeää kuulla, mutta ei kai kaikesta taiteesta sentään ole pakko pitää?