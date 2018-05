Mielipide

Mark Zuckerberg nähtiin Hölmölän kerho­talolla – EU-parlamentin ”grillaus” oli surkea farssi

Euroopan parla­mentilla

Euroedustajien

Pari

oli tiistai-iltana näytön paikka. Oli viimein tilaisuus osoittaa maailmalle, että tämä talo on eurooppalaisen demokratian majakka. EU-media oli uutis­kiiman vallassa, ja amerikkalainen CNN oli virittäytynyt suoraan lähetykseen.EU-parlamentti oli saanut kuultavakseen Facebookin perustajan Mark ­Zuckerbergin, jota oli tarkoitus ”grillata” siitä, miksi käyttäjätietojaan holtittomasti valvoneesta Facebookista on tullut demokratioita uhkaava helvetinkone. Maanantaina varmistui, että Zuckerberg suostuu siihen, että parlamentin tentti näytetään verkossa suorana. Jackpot!Tämä oli loistava tilaisuus nostaa omaa profiilia: EU-parlamentin puhemiehelle, jonka nimeä eurooppalaiset eivät muista – ja parlamenttiryhmien puheenjohtajille, joista ei ole kuultukaan.Lopputulos oli farssi, jossa EU-parlamentti näytti hölmöläisten kerhotalolta.kysymyksissä ei ollut pääasiallisesti vikaa – ne olivat paikoin terävämpiä ja kriittisempiä kuin Yhdysvaltain senaattoreiden kysymykset ­Zuckerbergille huhtikuussa. Häneltä tivattiin esimerkiksi, odottaako oven takana jo uusi skandaali, jossa joku ­ryövää miljoonien Facebook-käyttäjien tiedot. Onko Facebook hirviö, joka pitäisi pilkkoa osiksi?Ongelma oli, että omasta äänestään humaltuva EU-parlamentti suostui formaattiin, jossa euroedustajat jaarittelivat ensin omiaan ja esittivät sitten kysymyksensä perätysten. Tusina tuntematonta henkilöä puhua pulputti putkeen runsaat 40 minuuttia ja Zuckerberg kuunteli. CNN keskeytti lähetyksensä todeten, että tämä ei synnytä mitään mielekästä.Sitten Zuckerberg – joka oli jo aiemmin sanonut robottimaisesti ”anteeksi” – pääsi vastaamaan. Hän niputti euroedustajien kysymykset ryppäisiin, jätti vastaamatta kiusallisimpiin ja totesi lopuksi kohteliaasti, että haluaa kunnioittaa tapaamisen aikataulua. Se oli siinä.Zuckerbergin ”vastaus” oli Facebookin erinomaista vastuullisuutta korostava 22 minuutin monologi. Hänellä oli monologiin hyvät eväät: kymmenen tunnin oikea grillausharjoitus kysymys–vastaus-formaatissa Yhdysvaltain senaatissa. Hän lupasi palata kirjallisesti muihin kysymyksiin lausumalla: ”Yeah.”otetta mediareaktioista: ”Seka­sotku”, arvioi Financial Times. ”Häpeä ja katastrofi”, kommentoi Der Spiegel. ”Kuka pyytää anteeksi EU-parlamentin johtajien surkeaa spektaakkelia”, tiedusteli Politico.