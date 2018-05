Mielipide

Delfoin oraakkeli valtuustossa

Kaupunki­politiikkaa

Katsotaan

Suomalaisen

seuraavien toimittajien piirissä kulkee kulunut sanonta: jos poliittiseen päätöksentekoon on tulossa uutisarvoinen asia, uutinen on yleensä haudattu mahdollisimman syvälle esitys­listatekstin sedimentteihin.Sanonta ei ole erityisen hauska. Vitsiksi sitä ei voi nimetä, koska asia on totta.esimerkiksi Helsingin kaupunginvaltuuston viimeviikkoisen kokouksen esityslistaa. Demokratian kannalta olisi hienoa, jos julkinen lista kertoisi myös kaupunkilaisille jotain siitä, minkälaisia pähkinöitä heidän vaaleissa valitsemansa edustajat saavat kokouksessa purtavakseen. Jostain syystä kirjoittajat ovat kuitenkin päättäneet esitellä asiansa suurelta osin salakielellä.Esityslistalla on esimerkiksi aloite, jonka otsikossa lukee: ”aloite selvityksestä lisävaihtoehdosta kasvihuonepäästöjen vähentämiseen”. Itse esityksestä – kapulakielen valtameren alta – löytyy sivulauseeseen sijoitettuna paljastus, että aloitteen tehnyt piraattipuolueen Petrus Pennanen haluaa lisää ydinvoimaa.Politiikasta kiinnostunut tavallinen kaupunkilainen haluaisi ehkä tietää, asettuuko kaupunginhallitus aloitteen kannalle. Hallituksen päätösehdotus on kuitenkin monitulkintaisuudessaan kuin Delfoin oraakkelin suusta: kaupunginvaltuusto katsoo valtuutettu Petrus Pennasen aloitteen loppuun käsitellyksi.Ei ihme, että eräs kaupunginvaltuutettukin tunnusti kokouksessa olevansa epävarma siitä, mihin valtuusto sitoutuu tämäntyyppisten esitysten puolesta äänestäessään.sosiaalipolitiikan uranuurtaja Heikki Waris muistetaan muiden ansioidensa lisäksi siitä, että hän patisti opiskelijoitaan kirjoittamaan tieteestä ym­märrettävästi. Näin siksi, että tiedettä tehdään yhteiskunnalle, ei tieteelle it­selleen.Monimutkaisten asioiden esittäminen yksinkertaisiksi on populismia. Se ei kui­tenkaan tarkoita, etteikö ymmärrettävä kielenkäyttö olisi asiantuntemuksen laji.Kaupunginhallituksen vastaus Pennasen aloitteeseen on Helsingin päätöksentekoviestinnässä monella tavalla sieltä helpommin ymmärrettävästä päästä. Samaan aikaan kaupunki julistaa strategiassaan pyrkivänsä avoimemmaksi ja osallistavammaksi kaupungiksi.Olisi hyvä muistaa, että kieli on myös vallan ja ulossulkemisen väline.