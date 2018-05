Mielipide

Pormestari Vapaavuori on perään­kuuluttanut uusia hotelli­hankkeita – nyt Helsingillä on näytön paikka

on iloittu maahamme suuntautuvan matkailun kasvuluvuista. Vähemmälle huomiolle on jäänyt matkailuun ja muihin toimialoihin liittyvä kongressi- ja tapahtumatoimiala.Syy vähälle huomiolle on alassa itsessään. Vasta nyt on ensimmäistä kertaa selvitetty tapahtuma- ja kongressialan koko ja kasvuluvut.tekijä on Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa, jonka alle alan merkittävimmät yritykset järjestäytyivät viime vuonna. Toimialan edunvalvontaan perustettiin myös oma työryhmä. Ryhmän ensimmäinen työ oli selvittää alan yritystoiminnan laajuus ja kehitys. Nyt tulokset on julkistettu.Tapahtumiin osallistui viime vuonna 6,2 miljoonaa kävijää – kasvua edellisvuoteen oli 15 prosenttia. Kansainvälisten vieraiden osuus oli 19 prosenttia.Tapahtumia järjestettiin Suomessa 148 000, yli 400 tapahtumaa päivässä. Liikevaihtoa tapahtumat kerryttivät noin 260 miljoonaa euroa. Alan toimijat kasvoivat viime vuonna 12 prosenttia, ja myös tälle vuodelle valtaosa ennustaa kasvua.kaupungit näkevät kongresseissa ja tapahtumissa taloudellista potentiaalia. Helsingin kanssa tapahtumista kilpailevat muun muassa Tukholma, Kööpenhamina, Göteborg ja Wien. Iso osa yritystapahtumien kävijöistä tekee tapahtuman yhteydessä myös osto- ja myyntikäyntejä, pohtii investointipäätöksiä ja käy kulttuuritapahtumissa.Finlandia-talon selvitysten mukaan talossa vierailleet kävijät tuovat vuositasolla pääkaupunkiseudulle 46 miljoonaa euroa. Huomionarvoista on myös yritysvieraiden vaikutus lomamatkailuun. Kongressivieraista kolme neljästä kertoo harkitsevansa Suomea myös lomakohteena.Gothia Towersin kolme hotellitornia ja 1 200 huonetta eivät riitä Svenska Mässanille. Viereen suunnitellaan 2 000 huonetta käsittävää neljättä tornia sekä uutta areenahanketta. Göteborgissa on muidenkin kokouspaikkojen viereen tehty persoonallisia hotelleja, jotka palvelevat kaupungin matkailukehitystä.Helsinkiin, Tampereelle ja Turkuun on tulossa muutamia uusia hotelleja lähivuosina, mutta panostukset tulisi kaksinkertaistaa. Helsingin Töölönlahden toimitalojen kylkeen sopisi kansainvälinen hotelli palvelemaan alueen kasvavaa tapahtumakehitystä. Oma Kansallismuseommekin perusteli laajentumistarvettaan kongressi- ja tapahtumatilalla.hotelliketjujen houkuttelemisessa ja tonttimaan osoittamisessa matkailun tarpeisiin kaupungeilla on ratkaiseva rooli. Helsingin kaupungin strategiassa tapahtumat on linjattu kehittämiskohteeksi, ja pormestari Jan Vapaavuori (kok) on peräänkuuluttanut uusia hotellihankkeita. Nyt Helsingillä on näytön paikka.