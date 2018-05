Mielipide

Varokaa Hernesaaren sakkorysää, joka on todella härskiä rahastamista

Ajoimme autolla Hernesaaren rantaan ja käännyimme Löylyn kohdalla kiertoliittymässä takaisin kaupunkiin päin. Kadulla bussipysäkkien jälkeen oli pysäköityinä useita autoja, ja saimme omamme mahtumaan yhteen väliin. Poistuimme autosta. Mutta kuinka ollakaan, palattuamme vartin päästä takaisin Liisa oli laputtanut kaikki autot.



Nyt pääsen varsinaiseen asiaan. Kiertoliittymässä kääntyvä ei voi tietää, että tällä paikalla on pysäköintikielto. Tämä on todella härskiä rahastamista, oikein todellinen rahasampo. Liekö edes laillista. Meitä saman kohtalon kokeneita autoilijoita on paljon.



Odotan, että näillä sakkorahoilla paikalle pystytetään liikennemerkki, jossa lukee ”Pysäköinti kielletty”.



Aarre Häkkänen



eläkeläinen, Helsinki