Mielipide

Miksi nainen piilottaa vaateostoksensa kaappiin ja muita mysteereitä

”Terve­tuloa

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

”Antti täällä.

”Esko

Ihmisluonto­illan suoraan lähetykseen. Ensimmäinen soittaja onkin jo linjoilla. Kuka siellä?””Esko tässä Keravalta, hei. Meillä asuu nainen, jolla on tapana piilottaa vaate­ostoksensa kaappiin ja ottaa ne salaa käyttöön myöhemmin. Mistähän mahtaa olla kyse?””Tämä on lajityypillistä käytöstä. Nainen piilottaa ostoksensa, jos hän epäilee, että samalla reviirillä asuu kulutus­vastarinta. Suomen nuivassa asenne­ilmastossa viihtyvät kulutusvastarinnat ottavat helposti nokkiinsa tuhlaamisesta. Uusien tutkimusten mukaan myös urokset harrastavat kätkemistä.””Ritva maakunnasta soittelee. Olen ih­metellyt kesäisin urheilukentälle ilmestyviä autoparvia, joissa on isoja Lexuksia, Mersuja, Porscheja, Volvoja ja Bemareita. Yleensä täällä bongaa vain Škodia ja Toyotoita. Tunnistatteko ilmiön?””Todennäköisesti espoolaiset juniorijalkapalloilijat vanhempineen ovat saapuneet turnaukseen tavalliseen tapaansa kaikki omilla autoillaan.”Olen viime aikoina törmännyt usein kaljasieppoa muistuttavaan lajiin. Se käyttäytyy ja ääntelee samalla tavalla, mutta on ulkomuodoltaan siistimpi. Mikä otus on kyseessä?””Otus on artesaaniolutsieppo. Sen populaatio on kasvanut rajusti viime vuosina. Artesaaniolutsieppo juo yhtä paljon kuin kaljasieppo, mutta maksaa siitä kolminkertaisen hinnan.””Eija Vantaalta, iltaa. Puskista tulee ärtynyttä tviittailua: iiii-di-oot-tiiii, ­iiii-di-oot-tiiii. Mikä siellä häiriköi?””Ilmiselvä suomenbesservisseri. Se kompensoi munattomuuttaan käyttäytymällä töykeästi, mutta on muuten varsin harmiton luontokappale. Sen ruokkimista kannattaa kuitenkin välttää.””Päivi puhelimessa. Epäilen, että puolisoni on narsissi. Miten voisin varmistua asiasta?””Suurin osa narsisseiksi epäillyistä on itse asiassa vain itsekeskeisiä limaskoja. Ne kannattaa kitkeä pois.”tässä taas Keravalta. Soitin äsken piilottajanaisesta. Hän loukkaantui puhelusta ja käyttäytyy nyt uhkaavasti. Lapsetkin saivat kuulla kunniansa. Miksi näin?””Kyseessä on ärtyneen äidin oireyhtymä, joka on hyvin yleinen vaiva. Noin sata prosenttia äideistä kärsii siitä jossain vaiheessa. Vaivan voi aiheuttaa esimerkiksi vuosien altistuminen hölynpölylle. Oireiden helpottamiseen käytetään yleisesti skumppaa.”