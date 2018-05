Mielipide

Terveydenhuollossa on vaalittava tietosuojaa

liittyvät tietosuojakysymykset ovat nyt erittäin ajankohtaisia. So­siaali- ja terveys­tietojen toissijaista käyttöä koskeva laki on parhaillaan eduskunnan ­käsiteltävänä. Muun muassa genomikeskuksen ja genomitietokannan perustamista säätelevä genomilaki on tulossa eduskunnan käsittelyyn syksyllä. Biopankkilain uudistamista valmistellaan parhaillaan.Lakiuudistusten tavoitteena on Suomen nostaminen geenitutkimuksen kärkimaaksi ja alan yritystoiminnan tukeminen. Esityksiin liittyy kuitenkin merkittäviä huolenaiheita potilaan asemasta ja geenitiedon tietosuojasta, eikä näihin huoliin ole toistaiseksi kyetty vastaamaan riittävän hyvin.kerätään ihmisistä biologisia näytteitä, ja suuri osa niistä välitetään edelleen tutkimuskäyttöön. Geenitutkimuksen kilpajuoksussa Suomen valttikorttina on pidetty laajoja näytekokoelmia, näihin yhdistyviä kattavia terveysrekistereitä sekä pienen kansan omin­takeista geeniperimää.Suomessa tutkimusrahoitus on vähäistä, ja näytteitä luovutetaan biopankeista tutkimusta rahoittaville kansainvälisille yrityksille.Arvostelua on kirvoittanut se suhteellisen kevyt menettely, jonka kautta vanhat lääketieteelliset näytekokoelmat on voitu yhdistää biopankkeihin. Käytännössä harva suomalainen on ymmärtänyt, että heidän jossain vaiheessa tutkimustarkoituksiin antamiensa kudos-, solu- ja verinäytteiden tuottama tieto on myöhemmin siirtynyt biopankkeihin niistä edelleen luovutettavaksi.haluttaisiin nyt uudistaa siten, että terveydenhuollossa kerätyt näytteet voitaisiin siirtää tutkimuskäyttöön ilman potilaan erikseen antamaa lupaa.Näytteen antajat voisivat halutessaan erikseen kieltää näytteiden käytön. Useimmat eivät kuitenkaan todellisuudessa kiinnittäisi asiaan huomiota, ja hoitoa varten kerätyt näytteet päätyisivät vaivihkaa eteenpäin – ensin tutkimuskoneistoon ja sitä kautta yritysten käsiin.Tällainen toimintamalli on hyvin ongelmallinen, koska alan etiikan mukaan lääketieteellisen tutkimuksen pitää olla aidosti vapaaehtoista sekä perustua riittävään ja kohdehenkilön ymmärtämässä muodossa esitettyyn tietoon. Tästä poikkeaminen on myös Suomen ratifioimien ihmisoikeussopimusten vastaista.säilöttyjen tietojen mahdollinen päätyminen vääriin käsiin on myös herättänyt huolta.Tiedot luovutetaan biopankeista eteenpäin nimettöminä. On kuitenkin monia esimerkkejä siitä, kuinka geenitiedon nimettömyys on voitu murtaa tietoja yhdistelemällä.Erityisen riskialtis tilanne on harvinaisia tauteja sairastavien osalta. Jos näytteen antaja kuuluu pieneen ryhmään, on helpompaa päätellä, kenestä tiedot ovat. Geenitiedot välittävät tietoa paitsi näytteen antajasta ­myös tämän lähisukulaisista.Geenitieto kertoo enenevässä määrin ihmisten ominaisuuksista ja riskeistä sairastua vakavasti. Osa sairauksista puhkeaa geneettisten ominaisuuksien ja ympäristön monimutkaisen yhteisvaikutuksen seurauksena. Jotkut sairaudet saattaa aiheuttaa yksittäinen geenivirhe, jolloin sairauden puh­keaminen on vääjäämätöntä. Tiedoilla on vaikutusta ihmisten so­siaalisessa ympäristössä, ja työnantajien tai vakuutusyhtiöiden käsissä tieto on taloudellisesti arvokasta.toissijaista käyttöä koskevan lakiesityksen ajatuksena on sallia geenitiedon välittäminen muihinkin tarkoituksiin kuin lääketieteellisen tutkimuksen tai terveydenhoidon tarpeisiin. Googlen kaltaiset yritykset voisivat saada tietoja hopealautasella.Millä mandaatilla tietoa voidaan käyttää alkuperäisestä tarkoituksesta selvästi poikkeavaan toimintaan? Entä miten taataan yksityis­elämän suoja?henki on vahvasti tutkimus- ja yritysmyönteinen potilaiden tietosuojan kustannuksella.Ihmisille pitäisi kertoa selkeästi ja vähättelemättä myös geenitiedon ja biopankkitoiminnan riskeistä. Silloin he voisivat näytteitä antaessaan aidosti punnita asiaa.Lainsäädännössä on varmistettava, etteivät arkaluonteiset tiedot päädy vääriin käsiin. Ulkopuolisen toimijan käsiin päätyneiden tietojen käytön valvonta on hyvin vaikeaa. Naiivi ajattelu nyt voi tulla myöhemmin erittäin kalliiksi.