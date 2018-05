Mielipide

Vanhempien juominen varjostaa monen koulutietä – osa tuoreista ylioppilaista pelkää, joutuuko vielä omissa juh

Maailman

Uudet

Vanhempien

Kävin

Osa

parhaaseen peruskouluun kävelee joka päivä iso joukko lapsia ja nuoria, joiden yöuni on jäänyt vähälle, koska vanhempi on tullut kännipäissään herättämään. Koulutyöhön keskittyminen on vai­keaa ja ajatus karkailee edellisen yön viinanhuuruisiin örinöihin ja pelkoon siitä, että juopunut vanhempi tulee toikkaroimaan koulun pihalle.ylioppilaat painavat ­pian valkolakit päähänsä. Lehdissä kirjoitetaan menestyneistä kokelaista ja pannaan lukioita paremmuusjärjestykseen. Keskustelusta puuttuvat tarinat niistä nuorista, jotka ovat suoriutuneet ylioppilaiksi huolimatta häirinnästä, jota oma perhe on heille vuosikausia ­aiheuttanut.Päivittäin noin 70 000 lapsen ja nuoren oikeutta tasa-arvoiseen koulunkäyntiin ja hyvään oppimiseen rikkoo vanhempien päihteidenkäyttö. Tämä luku on jäävuoren huippu, koska tilastoihin päätyy vain murto-osa tapauksista. Kaikkiaan joka neljäs suomalainen kokee vanhempiensa päihteidenkäytön häirinneen lapsuuttaan (A-klinikkasäätiö, 2009). Mikään muu ­yksittäinen tekijä ei yllä lähellekään tämän kuninkaan mahtia.YK:n lapsen oikeuksien sopimus velvoittaa jäsenvaltion ­takaamaan lapsille erityisen ­oikeuden suojeluun, osallisuuteen ja osuuteen yhteiskunnan voimavaroista. Suomi on saanut moitteita ongelmista runsaasti päihteitä käyttävissä perheissä asuvien lasten oikeuksien toteutumisessa. Hallituksen kärkihankkeessa ”Tasa-arvoinen peruskoulun tulevaisuus” todetaan, että ”hyvinvointi on edellytys tulokselliselle tiedolliselle oppimiselle”.juominen aiheuttaa lapselle jatkuvan stressitilan ja vakavan uhan hyvinvoinnille sekä usein kasautuvaa huono-osaisuutta, kuten opinnoista syrjään jäämistä ja elinikäisiä mielenterveysongelmia. Päihdeperheiden lapset alisuoriu­tuvat, heillä esiintyy käytös­häiriöitä ja oppimisen pulmia. Toisena ääripäänä ovat ylisuoriutuvat, näkymättömät lapset ja nuoret, jotka ponnistelevat usein voimiensa äärirajoilla ja joiden ongelmat ilmenevät myöhemmin elämässä.peruskoulun ja lukion ­läpi niin, ettei yksikään kodin ulkopuolinen aikuinen, kuten opettaja, pysähtynyt kysymään kuulumisiani. Olin ulospäin monella mittarilla meritoitunut oppilas, jonka sisällä asui syvä arvottomuuden tunne ja häpeä perheen ongelmista. Lukiossa sairastuin vakavasti ja pinnistelin kirjoitukset läpi unilääkkeiden voimalla. Ylioppilaskuvasta katsoo kalpea ja väsynyt eliittilukiosta loistavin arvosanoin valmistunut nuori nainen.tuoreista ylioppilaista painaa pian lakin päähänsä myös erityisen väsyneinä, kenties ­peläten, joutuuko vielä omissa ylioppilasjuhlissaankin häpeämään. Tietoa alkoholismin sairausluonteesta ja siihen tarjolla olevasta avusta on saatava kouluihin, jotta jokaisen oikeus parhaaseen mahdolliseen oppimiseen voisi toteutua.Suomalainen yhteiskunta on alkoholin kyllästämä, edelleen hyssyttelyn sairastuttama. Kuka viheltäisi pelin poikki ihan ­aikuisten oikeasti?