Trump maalaa eurooppalaiset ahneiksi ja oveliksi huijareiksi – ja viesti uppoaa amerikkalaisiin

minusta on tullut yhtä aikaa entistä oikeisto­laisempi ja entistä vasemmisto­laisempi.Oikeistolaisempi siksi, että seuratessani meren yli kotimaan keskustelua en voi olla ajattelematta, että suomalaiset eivät arvosta tarpeeksi sitä, mitä meillä on. Maksuton koulutus ja edullinen terveydenhoito ovat asioita, joista maailman rikkaimman maan kansalaiset voivat yhä vain haaveilla.Vasemmistolaisempi siksi, että Yhdysvalloissa näen, miten raha määrää ­lapsen kohtalon pienestä pitäen. Viisivuo­tiaat jaetaan loistaviin ja surkeisiin kouluihin kotikunnan varakkuuden perusteella.Silti teeskennellään, että täällä vallitsee mahdollisuuksien tasa-arvo. Se on suorastaan rikollista.tullaan Yhdysvaltain ja Euroopan suhteisiin. Viime viikot ovat olleet hirveitä. Presidentti Donald Trump ­vetäytyi Iran-sopimuksesta, uhkailee Eurooppaa tulleilla ja väittää, että ­Eurooppa riistää Yhdysvaltoja maksamalla amerikkalai­sista lääkkeistäkin liian vähän.Toki Trump on joissain asioissa oikeassa. Jos Nato-maat ovat päättäneet panna puolustukseen kaksi prosenttia suhteessa bruttokansantuotteeseensa, lupaus on pidettävä. Useimmat Euroopan Nato-maat luistavat tästä.Erityisesti Trumpin aikana onkin viisasta, että Suomi tekee kriisinhallinnassa vähintään oman osansa.Mutta Trumpin eurovastainen retoriikka on vaarallista. Hän maalailee toistuvasti eurooppalaiset ahneiksi ja oveliksi ihmisiksi, jotka huijaavat ja kuppaavat hyväntahtoisia amerikkalaisia. Viesti myös uppoaa amerikkalaisiin: minul­lekin on väitetty, että Suomi käyttää Yhdysvaltoja hyväkseen.on raivostuttavaa kuultavaa kenelle tahansa, joka katselee Yhdysvalloissa vähänkin ympärilleen. Washingtonissa ajaa puolessa tunnissa kartanovyöhykkeeltä kehitysmaahan, jossa ihmiset kuolevat kymmenen vuotta nuorempina – saman kaupungin sisällä.Jos Trump todella välittäisi Yhdys­valtain keskiluokasta, hän tasaisi kotimaan tuloeroja eikä syyttäisi ahdingosta liittolaisia tai maahanmuuttajia. Yhdysvaltojen rikkain viisi prosenttia hyötyi eniten sekä suhteellisesti että dollareissa ­Trumpin verouudistuksesta. Yhdysvaltain korkein oikeus heikensi juuri entisestään työntekijöiden oikeuksia. Ratkaisevan äänen antoi Trumpin nimittämä Neil Gorsuch.Tämä on se Trumpin suuri puhallus.