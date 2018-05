Mielipide

Valkoinen mies on yhä etuoikeutettu – ja taipuvainen sekä ylimielisyyteen että itsesääliin

Runo

Siirtomaa-aika

Surullisempi

Siirtomaavalta

Länsimaat

oli moni­tulkintainen, kuten runot tapaavat olla. Englantilaisen Rudyard Kiplingin runo Valkoisen miehen taakka julkaistiin vuonna 1899. Sanoillaan Kipling halusi kannustaa Yhdys­valtoja ottamaan Filippiinit siirtomaakseen. Eli Yhdysvaltain pitäisi ryhtyä imperialistin rooliin, joka Euroopan mahtivaltioilla jo oli maailmassa. Siinä roolissa joutuisi kantamaan taakkaa sivistymättömien kansojen hallinnoimisesta.Ota Valkoisen miehen taakka:Pois poikasi parhaimmatkotimaastaan laita ja heistätee vankeisi palvelijat,jotka ikeen alla raataaeestä heimojen villien,väen äskenvoitetun, jörön,puoleksi lasten, puoleksi pirujen.Myöhemmin Kiplingin runoa (suo­mentanut Antero Manninen) käytettiin oikeuttamaan siirtomaavaltaa yleisesti ja levittämään käsitystä val­koisen miehen ylempiarvoisuudesta.on jo kauan aikaa sitten päättynyt. Nyt ajankohtainen on valkoisen mielen taakka.Se tarkoittaa mielenmaisemaa, jossa valkoinen mies – tai yleisemmin länsimaat – edelleen kuvitellaan luomakunnan kuninkaaksi riippumatta siitä, mikä maailman tila on.Nyt maailman todellinen tila on, että valta on siirtynyt itään. Lähinnä kysymys on Kiinasta. Ja miksei olisi, koska Kiina on kuitenkin ollut maailmanmahti läpi maailmanhistorian lukuun ottamatta paria vuosisataa välillä 1800–2000.Kiina on nyt maailman teollisuuskeskus. Se on myös tieteen ja innovaatioiden suurvalta. Koko maailmassa tutkimukseen ja kehitykseen käytetyistä rahoista Kiinan osuus on jo yli viidennes. Uusia patentteja ja tuotemerkkejä Kiina tehtailee enemmän kuin Yhdysvallat, Japani, Etelä-Korea ja EU yhteensä.Monien mielissä Kiina on kuitenkin yhä jotain muuta, koska mieli­kuvat eivät ole muuttuneet yhtä nopeasti kuin maailma.Siirtomaat olivat Euroopalle – ja vähän aikaa Yhdysvalloille – paik­koja, joista hankittiin raaka-aineita. Itse jalostettiin raaka-aineista korkeamman arvon tuotteita.Suomen suurimpia vientituotteita Kiinaan ovat paperimassa ja saha­tavara. Kiinasta tuodaan eniten elektroniikkaa. Se ei ole kaupan koko kuva mutta kertoo roolijaosta. Suomi on nyt raaka-aineiden tuottaja, Kiina jalostaja ja arvonlisääjä.versio valkoisen mielen taakasta on itsesääli.Se selittää Donald Trumpin poliittisen nousun. Hän kauppasi amerikkalaisille äänestäjille ajatuksen, että heidän vaikeutensa eivät suinkaan johdu heistä itsestään vaan pahoista ei-valkoisista miehistä.Kiplingin ”valkoisen miehen” voi ymmärtää kirjaimellisesti tai viittauksena yleisesti länsimaihin. Kummassakin tapauksessa ajatus siitä, että juuri valkoinen mies on maailmassa kaltoin kohdellussa asemassa, on absurdi. Paljon on muuttunut, mutta asema on edelleen etuoikeutettu. On demokratia, on kansalaisoikeudet, on mahdollisuus tehdä työtä ja osallistua. Moneen muuhun ryhmään verrattuna on vain niukasti rakenteita, jotka estäisivät valkoista miestä onnistumasta.Kiina ei varastanut länsimaiden työpaikkoja. Lännen yritykset siirsivät ne sinne ihan itse.Mutta jos on vajonnut trumpmaiseen itsesääliin ja uskotellut itselleen olevansa uhri, on helppo syyttää muita.oli osa samaa kehitystä, jota nykyisin kutsutaan globalisaatioksi. Ihmiset, pääomat ja tavarat virtasivat maailmassa. Siirtomaita pyörittivät kaupalliset suuryritykset, kuten brittien mahtava Itä-Intian kauppayhtiö.Globalisaatio on kilpailu, jonka länsimaat aloittivat. Nyt länsimaat eivät enää pärjää kilpailussa yhtä hyvin kuin ennen. Myös idän ja etelän ihmiset haluavat liikkua maailmassa vapaasti, etsiä mahdollisuuksia kaukaisista maista ja kerätä voitot kotiin.Ne ovat asioita, joita valkoinen mies on tottunut pitämään omana etuoikeutenaan. Siksi valkoinen mieli ahdistuu. Tulee populisti­johtajia, kauppasotia, vieraan pelkoa, rajamuureja.ovat yhä vahvoja. Eri­tyisen vahva on Eurooppa, jonka valtiot eivät ole koskaan tehneet näin tiivistä yhteistyötä keskenään.Myös globalisaatiossa länsimaat voivat edelleen voittaa, tai ainakin tehdä asiat tavalla, joka hyödyttää sekä niitä että muita.Siinä kisassa ylimielisyydestä ja itsesäälistä on vain haittaa.