Mielipide

Ympäristövalvonta kärsii maakuntauudistuksesta

Maakuntauudistus

Alun perin

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Varsinkin

Ympäristöedun

ja siihen kytkeytyvä valtion hallintouudistus romuttaisivat nykyisen yleisen ympäristöedun valvontajärjestelmän, jolla turvataan muun muassa veden ja ilman hyvä laatu sekä luonnon­ ­monimuotoisuus ja virkistyskäyttö. Näiden muutosten takia suomalaisen ympäristön tila heikkenisi.Ympäristövalvonnasta vastaavat nyt valtion elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset, joilla on valitusoikeus lupaviranomaisten päätöksistä. Uudistus lakkauttaisi ely-keskukset. Niiden henkilöstö haja­sijoitettaisiin perustettaviin maakuntiin ja uuteen valtion lupa- ja valvontavirastoon, Luovaan.tarkoitus oli perustaa Luovaan itsenäinen ja riippumaton yksikkö, joka olisi valvonut yleistä ympäristöetua nykyisten ely-keskusten tapaan.Uudistusta valmistellut hallituksen ministerityöryhmä poisti kuitenkin lausuntokierroksen jälkeen lakiehdotuksesta erillisen valvontayksikön valitus­oikeuksineen. Ministerit viittasivat kintaalla esimerkiksi korkeimman hallinto-oikeuden lausunnolle, joka piti erillistä valvontayksikköä välttämättömänä.Näitä ympäristön kannalta tur­miollisia linjauksia on perusteltu etenkin sillä, että Luovan lupapäätöksenteossa noudatetaan lakia ja huomioidaan viran puolesta ympäristönäkökohdat taloudellisten ja muiden intressien ohella. Näin ­ollen erillistä valvontaviranomaista valitusoikeuksineen ei tarvittaisi.Samalla kestämättömällä logii­kalla voitaisiin poistaa naapurien valitusoikeus: onhan viranomainen jo lupapäätöksessään osannut suvereenisti huomioida naapurikiinteistöjen omistajien edut ja oikeudet siinä missä muutkin merkitykselliset seikat.isot ympäristöhankkeet ovat niin monimutkaisia, että ajoittain osaavinkin lupaviranomainen erehtyy. Sen takia ely-keskuksilla on ollut oikeus valittaa lupapäätöksistä hallinto-oikeuteen, ja tämä on samalla turvannut perustuslain pykälän 20 mukaisen ympäristöperus­oikeuden toteutumista.Näillä viranomaisvalituksilla on ollut tärkeä merkitys lupapäätösten lainmukaisuuden takeina. Tästä kertoo myös se, että viranomais­valitukset ovat menestyneet hyvin hallintotuomioistuimissa.Hallinto-oikeudessa uudistus tekisi valtion lupa- ja valvontaviran­omaisesta vastapuolen kiinteistön­omistajille, järjestöille tai muille ­lupapäätöksestä valittajille. Se vääristäisi valitusprosessia ja heiken­täisi tuomioistuinten toimintaedellytyksiä.Tähän mennessä yksityiset valittajat ovat voineet saada tukea valituksilleen valvovan ely-keskuksen lausunnosta tai valituksesta. Jatkossa lupapäätöksen tehnyt Luova olisi vain vastapuolena.Hallintotuomioistuimet eivät enää voisi pyytää uskottavasti Luovalta asiantuntijalausuntoja luvanvaraisen hankkeen ympäristövaikutuksista, koska Luova olisi muutoksenhaussa asianosainen. Tämän vuoksi hallintotuomioistuinten päätösten tietopohja heikkenisi mer­kittävästi. Se vähentäisi edelleen ­lupapäätösten tehokkaan laillisuusvalvonnan edellytyksiä.Ympäristövalvonta heikentyisi myös siksi, että ympäristöedun valvontatehtävät ja niistä vastanneet virkamiehet jaettaisiin vaikeaselkoisella tavalla Luovan ja maakuntien kesken. Maakuntien itsehallinto ­rajoittaisi valtion mahdollisuuksia puuttua maakuntien ympäristö­hallintoon. Koska huomattava osa ympäristölainsäädännöstä perustuu EU-lainsäädäntöön, uudistus heikentäisi myös EU:n ympäristölainsäädännön toteutumisen valvontaa.Ympäristöedun valvontajärjestelmän murentuminen heikentää ympäristövastuullisen yritystoiminnan kehittymistä Suomessa – etenkin, jos uudistus tosiasiassa lisäisi kil­pailukykyä niissä yrityksissä, jotka eivät panosta omaehtoisesti riittävän paljon ympäristövastuulliseen yritystoimintaan.tehokas valvonta edellyttäisi vähintään sitä, että Luovaan perustettaisiin alkuperäisen suunnitelman mukaisesti erillinen valvontayksikkö. Se voisi valittaa ­viraston lupapäätöksistä, valvoa kuntien ja maakuntien kaavoitusta ja toimia asiantuntijaviranomaisena hallintotuomioistuimille.Ilman tätä muutosta uudistus on jatkoa itsenäisen ympäristöhallinnon vähittäiselle heikentämiselle. Silloin ympäristöedun valvonta jää yhä enemmän aktiivisten kansalaisten ja järjestöjen varaan.