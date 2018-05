Mielipide

Tarjoilija toi viinin terassille teekupissa

Keväällä voimaan tullut uusi alkoholilaki on merkittävin päihdyttävien juomien anniskelua ja kauppaa koskeva uudistus sitten vuonna 1969 tapahtuneen keskioluen vapauttamisen. Maaliskuun alusta lukien säännökset ovat anniskeluravintoloissa sallineet asiakkaan kaataa viinaa naamaansa aamuviiteen saakka. Ravintolasta voi myös ostaa eväspullon mukaansa.



Mutta kaikki ei ole muuttunut. Kun helteisenä päivänä kävelin lähiöravintolaan lounaalle ja tilasin aterian sekä lasillisen viiniä, totesin edelleen olevani Suomessa. Maksettuani ostokseni sanoin tarjoilijalle meneväni terassipöytään. Silloin tilanne muuttui hankalaksi. Tarjoilija totesi, että heillä on anniskelulupa vain sisätiloihin.



Ongelma ratkesi sillä, että tarjoilija kysyi, voisiko hän tuoda viinin teekupissa. Kun hän hetken perästä kohteliaasti toi annokseni, hän antoi ensin lautasen ja sitten kupin ja sanoi: ”Tässä teille 24 senttiä teetä.” Kaiketi viinilasillinen päiväsaikaan terassilla on vähemmän haitallista kuin aamuviiteen juopottelu.



Pekka Pinomaa



tietokirjailija, Helsinki