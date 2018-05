Mielipide

Avohakkuut riipaisevat virolaisten identiteettiä

Metsien

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Tehoton

Ei siis ihme,

Samoihin

Metsien

suojeluliike on tänä keväänä elävöitynyt Suomen­lahden vasta­rannoilla.Ajoimme vastikään autolla virolaisen kansallispuiston läpi. Suojelualueen katkeamisen tunnisti helposti avohakkuun jättämistä aukoista yksittäisine ohuine mäntyineen. Puhe kääntyi metsiin.Seurueen suomalainen sosiologi kertoi, että ympäristöjärjestöt ovat juuri käynnistäneet nimien keruun lakialoitteeseen avohakkuiden kieltämiseksi valtion metsissä.Seurueessa ollut elokuvaohjaaja tuli Tartosta suurmielenosoituksesta, jolla vastustettiin kaupungin reunalle kaavailtua sellutehdasta. Ihmiset pitivät toisiaan kädestä ja muodostivat Emajoen rantaan kilometrien pituisen ketjun samaan tapaan kuin 31 vuotta sitten Baltian maiden itsenäistymistaistelun aikana. Tunnelmaa loivat osin samat laulajat: Ivo Linna ja Tõnis Mägi. Puheen piti suosittu nuoremman polven runoilija Kristiina Ehin.Osallistujia oli useita tuhansia. Kyseessä oli yksi Viron itsenäisyyden ajan suurimmista mielenosoituksista. Se oli kaksi vuotta sitten heränneen metsäliikkeen voimannäyttö.neuvostotalous säästi Viron metsiä 1980-luvulla, jolloin suomalaiset metsänsuojelijat leiriytyivät metsätyökoneiden esteeksi Talaskankaalla. On vaikea keksiä aihetta, joka olisi yhdistänyt virolaisia parin vuoden aikana yhtä paljon kuin avohakkuiden jättämä aukko metsämaisemassa. Venäjäkin on avohakkuun rinnalla abstrakti uhka.Kun Suomessa näkyvimmät avohakkuiden vastustajat ovat ympäristöjärjestöjä, Virossa esillä on kulttuuriväki. Kuvia entisistä metsistä jaetaan sosiaalisen median ryhmissä. Taiteilija Martin Saar vei flyygelinsä avohakkuun keskelle. Hän teki toukokuussa näyttelyn ja videon Mets on meie kodu, Metsä on kotimme. Toukokuussa Viron draamateatterissa sai ensi-iltansa nuoren Mehis Pihlan operetti Metsa forte eli Metsä voimakkaasti. Sen päälavaste oli avohakkuu: kantoja ja yksi jäljelle jäänyt siemenpuu.jos katse maantiellä pysähtyy avohakkuisiin. Havaintoihin on katsottava vahvistusta vielä tilastoista: vuonna 2007 avohakkuiden pinta-ala oli 23 500 hehtaaria ja vuonna 2016 liki 50 000 hehtaaria. Viron tilastokeskuksen mukaan avohakkuiden määrä on siis yli kaksinkertaistunut kymmenessä vuodessa.Keskustelu käynnistyi metsälain uudistuksesta, ja aluksi huomio keskittyi kuuseen. Kuusen sallittu hakkuuikä laski viime vuonna 80:stä 60 vuoteen. Tämä ei näytä katastro­faaliselta, jos vertailukohde on Suomi: Etelä-Suomessa kuusikon voi kaataa, kun se on keskimäärin 70-vuotias. Pohjoista kohden ikäraja nousee.aikoihin Viron valtio arvioi kasvavan metsäpinta-alan aiempaa suuremmaksi ja laajensi hakkuualueita. Tilastointimenetelmissä paljastuivat muutokset, joiden seurauksena niin hakatun kuin kasvavankin metsän määrä lisääntyivät yhtä aikaa. Tämä nakersi luottamusta numeroihin.Epäluottamusta lisäsivät sisäpiiripaljastukset. Valtion metsätalouskeskus, Riigi­metsa majandamise keskus on jo alustavasti lupautunut myymään puuta tulevalle sellutehtaalle 15 vuoden ajan. Entinen keskuksen hallituksen puheenjohtaja kuuluu sellutehtaan valmistelijoihin.Arvostetut tutkijat esittävät vastakkaisia näkemyksiä, joten heilläkään ei ole sellutehtaasta ja avohakkuista niin yksiselitteistä käsitystä kuin ilmastonmuutoksesta.Kiistattomimmin avohakkuista hyötyy selluteollisuus. Suomeen verrattuna sellutehtaita on Virossa vähän: Kundassa ja Kehrassa Pohjois-Virossa. Sellutehtaan puoltajien vahvin väite on, että enemmistö Viron valtion metsien paperipuusta menee vientiin ja tuo siten vaurautta maahan.suojelijat korostavat metsien yhteyttä identiteettiin, ja identiteettikysymykset ovat aina herkkiä. Yksi keskustelun suunnannäyttäjistä on ollut kirjailija Valdur Mikita, jonka mukaan metsä on virolaisen tai itämerensuomalaisen sielunmaiseman symboli.”Kun metsämaisema katoaa, myös sielunsäveliä koskettava metsän tunne katoaa ja aiheuttaa ihmisessä jonkinlaisen irrationaalisen menetyksen kokemuksen”, Mikita kirjoitti Sirp-kulttuurilehdessä otsikolla ”Itämerensuomalaisen viimeinen karjahdus”. Se oli vasta alku.