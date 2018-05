Mielipide

Suomen hallitusten pitäisi yrittää parantaa myös omaa tuottavuuttaan

päähän on viime vuodet taottu, miten elintaso pystytään turvaamaan myös tulevaisuudessa, vaikka väki harmaantuu: työuria pitää kasvattaa alusta, lopusta ja keskeltä. Siis nopeammin koulun penkiltä työ­elämään, osa pitenevästä eliniästä työvuosiin ja entistä useampi työikäinen töihin.Samoja neuvoja pitäisi soveltaa myös Suomen hallituksiin. Vaikka hallitukset nykyään periaatteessa istuvat koko nelivuotisen vaalikauden – ellei tästä kerrasta tule poikkeusta – niiden tehollinen työaika on paljon lyhyempi.eivät muodosta Suomessa tiukkoja blokkeja, joiden välillä äänestäjä valitsisi. Siksi vaaliohjelmat ovat tavoitteita, joiden kukaan ei usko toteutuvan sellaisinaan. Hallitusohjelmaa ryhdytään tekemään tosissaan vasta vaalien jälkeen, kun hallituspohja kirkastuu.Ensimmäinen puoli vuotta meneekin sitten työtä käynnistellessä.Ja koska hallituspuolueet eivät mene seuraaviinkaan vaaleihin yhtenäisenä rintamana vaan jokainen puolue käy erillisen kamppailunsa, hallituspohjaa yhteen sitova liima alkaa hapertua jo siinä vaiheessa, kun vaalipäivä vasta siintää horisontissa.Kokemus on aiemminkin osoittanut, että vaalikauden viimeisenä vuonna hallitus ei saa enää suuria aikaan. Nyt paineet näkyvät sote- ja maakuntauudistuksen käsittelyssä. Puhti tuntuu loppuvan, vaikka eduskuntavaalit pitäisi käydä vasta huhtikuussa 2019.Näin neljän vuoden vaalikaudesta jää jäljelle kaksi ja puoli vuotta. Sinä aikana hallituksen pitäisi jättää puumerkkinsä historiaan.ei toistaisi liikaa itseään, seuraavaan hallitukseen pyrkivien olisi hyvä ottaa oppia menneestä. Työ pitää saada käyntiin nopeasti. Vaalitavoitteiden lisäksi täytyisi malttaa myös pohtia, mitä monipuoluehallitus voisi realistisesti saada aikaan.Ministerien määrän karsiminen voi tuntua hyvältä esimerkin näyttämiseltä säästötalkoissa. Ei kuitenkaan ole kansakunnan edun mukaista, jos päätöksen­teko takkuaa yksittäisten ihmisten kohtuuttoman työkuorman takia.Siirtyminen kohti strategista hallitusohjelmaa on hyvä keino, mutta sen käyttöä vasta opetellaan. Edelleen taktiikka tuntuu ohittavan päätöksenteossa stra­tegian liian helposti.Vaikeinta voi kuitenkin olla hallituksen työuran pidentäminen lopusta. Vaalien kun kuuluukin häiritä politiikan tekoa.