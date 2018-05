Mielipide

Kulttuuri vetää keskustaan

Helsingin

Huoli

Keskustakirjasto

ydinkeskusta on vain muutaman neliökilo­metrin kokoinen alue päärautatie­aseman ympärillä. Alueen korttelit ovat vaihtaneet ilmettään vuosi­kymmenten varrella kaupungin kasvaessa ja ­ihmisten tarpeiden muuttuessa.Viime vuosina myös Helsingissä on herännyt huoli elävästä keskustasta, jos ihmiset siirtyvät yhä enemmän asioimaan kauppakeskuksiin eri puolille pääkaupunkiseutua. Tästä ovat olleet huolissaan varsinkin keskustan pienten kivijalkakauppojen yrittäjät.Onpa Helsingille jo kaavailtu uutta keskustaakin Pasilaan, johon parhaillaan rakennetaan hyvin tiivistä ja urbaania ympäristöä kauppakeskuksineen.keskustan hiipumisesta oli suurimmillaan silloin, kun asumishaaveet veivät lapsiperheitä kohti pientaloja kehyskunnissa. Asumisen trendit kuitenkin muuttuvat nopeasti, ja nyt keskusta-asumisesta nauttivat myös lapsiperheet. Yksi syy jäädä asumaan kantakaupunkiin voivat olla sen ainutlaatuiset palvelut.Ensi syksynä Helsingin keskusta saa ainakin kaksi merkittävää uutta vetonaulaa, kun Amos Rexin kulttuurikeskus Lasipalatsin yhteydessä avautuu elokuussa ja uusi keskustakirjasto Oodi Töölönlahdella joulukuussa.Helsingin keskustassa on siis jatkossa enemmän kulttuuria, mikä ilahduttaa varmasti paitsi helsinkiläisiä myös matkailijoita. Samalla Oodi ja Amos Rex ovat uudenlaisia kaupunkilaisten kohtaamispaikkoja, yhteisiä olohuoneita. Kumpaankin taloon toivotaan kävijöiksi erityisesti nuoria. Havainnekuvissa uudistetulle Lasipalatsin aukiolle onkin piirretty muun muassa skeittailijoita.on herättänyt jo kansainvälistäkin huomiota näyttävällä arkkitehtuurillaan. Se on parhaillaan esillä Venetsian biennaalissa. Talo on avauduttuaan kaupunkilaisten käytössä joka päivä aamusta iltamyöhään. Modernissa kirjastossa on tilaa sekä hiljaiselle että äänekkäälle toiminnalle.Amos Rexin on rakennuttanut Före­ningen Konstsamfundet yksityisellä rahalla. Uusi näyttelytila Lasipalatsin ­aukion alla on suunniteltu yhdessä vanhan Lasi­palatsin ja Bio Rexin kanssa ti­laksi, jonne olisi helppo tulla ja jossa oli­si mukava olla. Ennakkotiedoissa luvataan myös, että tila on ”avoin kokeiluille ja uudenlaisille yhteistyömuodoille”.Sitten ei tarvitakaan muuta kuin ihmisten innostusta ja halua luoda jotain ­uutta. Tilaa sille ainakin on tarjolla – ja vieläpä ihan kaupungin ytimessä.