Mielipide

Oppivelvollisuutta ei kannata pidentää

Tänä lukuvuonna

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Koulutuksen arviointi­keskus

Entä

Pitäisi

Opinnoista

on käyty keskustelua oppivelvollisuusiän pidentämisestä molemmista päistä. Edellisen kerran oppi­velvollisuuden pidentäminen oli esillä vuonna 2014, jolloin opetusministeri kuoppasi sen lähinnä kustannusten takia.Opettajien ammattijärjestö avasi keskustelun uudelleen ehdotuksella, joka merkitsisi oppivelvollisuusvuosien venyttämistä nykyisestä ­yhdeksästä vuodesta 14 vuoteen. Siis viidellä vuodella. Perustelu on toki hyvä tälläkin kertaa: huoli toisen asteen opinnoista syrjäytyvistä nuorista, erityisesti pojista.OAJ:n mukaan mallin hinta olisi noin 300 miljoonaa euroa. Kuntaliitto päätyi huomattavasti suurempaan hintaan: 520 miljoonaan euroon. Mistä tällainen summa otettaisiin? OAJ:n mukaan varat saataisiin säästyvistä syrjäytymiskuluista, mutta valitettavasti sellaista säästökassapottia ei ole etukäteen käytettävissä. Rahat pitäisi niistää jostain muusta. Muista koulutusmenoista?On uskallettava kysyä, kuinka ­todennäköistä on, että vakava – vaikkakin pientä joukkoa koskeva – syrjäytymisen ongelma ratkeaa pidentämällä kouluvuosia. Liian monille nykyinenkin oppivelvollisuus on haasteellinen, ja päättö­todistus jää saamatta. Koska syrjäytymisen juurisyitä ovat ongelmiin ajautuneiden nuorten ­pahoinvointi ja mielenterveyden ongelmat, eikö pikemminkin tulisi käydä käsiksi niihin?Karvi julkaisi tänä keväänä arviointiraportin vuonna 2014 voimaan tulleesta oppilas- ja opiskelijahuollon uudistuksesta.Tulokset kertovat, ettei normeja lisäämällä saavutettu asetettuja tavoitteita. Miksi ei? Normi ei ole ratkaisu, jos kuntien määrärahat ovat riittämättömiä. Uudistuksella oli liian nopea vauhti, ja toimeenpanoaika oli lyhyt.Yhtä huonosti kävi koulun työrauhapaketin kanssa. Käytännössä se vain lisäsi paperityötä kouluissa. Normi ei edistänyt työrauhaa tai ratkaissut työrauhaongelmien syitä. Pitäisikö näistä oppia jotain?jos etsisimmekin syrjäytymisen ongelmaan laadullista rat­kaisua? Monet kansalliset ja kansain­väliset arvioinnit kertovat, että maamme perusopetus todellakin kaipaa radikaalia uudistamista: ­uudenaikaisia ratkaisuja, joilla pysytään ajassa mukana ja joiden ­ansiosta koulunkäynti on kaikille nuorille innostavaa, motivoivaa ja mielekästä. Aivan liian moni perusopetuksen oppilas kertoo kouluterveyskyselyssä, ettei häntä huomata tai etteivät opettajat välitä hänestä.Koulutusjärjestelmään kohdistuneet määrärahaleikkaukset ovat 1990-luvun lamasta alkaen heikentäneet koulutusalan henkilöstön motivaa­tiota ja jaksamista. Ne ovat myös tukkineet koulutusväyliä. Opintojen keskeyttäminen ammatillisessa koulutuksessa on hälyttävän suurta.Entä jos kiinnittäisimme huomion oppilaiden yksilölliseen kasvuun ja oppimiseen? Mitä jos panostaisimme laatuun ja avaisimme perusopetuksen tuntijakoon tilaa oppilasta kiinnostaville valinnoille?luoda edellytyksiä sille, ­että oppilaat kohdattaisiin kouluissa ja oppilaitoksissa myönteisesti ja heille heräisi tästä myönteisiä tunteita.Kouluhyvinvoinnissa vaikuttavin lääke on oppimismotivaation lisääminen ja sinnikkyyden vahvistaminen. Opetusryhmien tulisi entistä paremmin tukea onnistumisia ja myönteisiä kokemuksia oppimisesta. Näin jokainen saisi vahvan pohjan elinikäiselle oppimiselle.Entä jos käyttäisimmekin peruskouluissa enemmän rahaa oppimisen tukeen ja sen kehittämiseen? Jos helpottaisimme tiedon kulkua eri ammattilaisten kesken ja auttaisimme vaikeuksissa olevia lapsi­perheitä jaksamaan tarjoamalla ajoissa matalan kynnyksen palveluita, koulutusjärjestelmäkin tuottaisi todennäköisesti parempaa tulosta.syrjäytymisen juurisyyt eivät ratkea oppivelvollisuusputkea pidentämällä vaan nykyistä varhaiskasvatusta ja oppivelvollisuuskoulua viisaasti uudistamalla.Oppilaan kuuluu ottaa ikäkautensa mukaisesti vastuu oppimis­prosessistaan, ja kouluyhteisön on ­tuettava sitä. Opetuksen laatu ja ­oppimisen syvyys ovat kriittinen onnistumistekijä – ei se, kuinka monta vuotta koulunpenkillä on ­pakosta istuttava.