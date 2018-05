Mielipide

Miksi suomalainen mies pukeutuu huonosti?

Näin kevään juhlien aikaan huomio kiinnittyy ihmisten pukeutumiseen. Mistä tietää, että suomalainen mies on menossa juhliin? Ei mistään – paitsi naisen pukeutumisesta, jos nainen on mukana.



Koulu- ja päiväkotilasten isänä olen todennut, että yksi syy huonoon pukeutumiseen lähtee jo lapsuudesta. Pieni päiväkotityttö ja vähän isompi tyttökoululainen puetaan juhlissa juhlavaatteisiin. Pukeutuminen toki vaihtelee, mutta tytöt on selvästi ja poikkeuksetta puettu eri lailla ja parempiin vaatteisiin kuin tavallisena päiväkoti- ja koulupäivänä. Pojat ovat samoissa juhlissa korkeintaan kauluspaidassa ja farkuissa. Iso osa pojista on puettu samoihin arkisiin collegehousuihin tai verkkareihin myös juhlissa.



Asianmukainen pukeutuminen – kuten muukin kasvatus – pitää aloittaa lapsena, jotta asiat olisivat aikuisena tuttuja ja luonnollisia. Kun pienestä lähtien opetetaan pukeutumaan eri tilanteisiin oikealla ja tilanteeseen sopivalla asulla, siitä tulee normaalia.



Pyyntö Suomen äideille: totuttakaa pienet pojat pukeutumaan, ainakin juhliin.



Eero Vesterinen



toimitusjohtaja, isännöitsijä, Oulunkylä