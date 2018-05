Mielipide

John Maynard Keynesin suuhun on yritetty panna viisasta lausetta: ”Kun tiedot muuttuvat, minä muutan mieltäni, mitä te teette hyvä herra?”Samaa virkettä on tarjottu myös Britannian entisen pääministerin Winston Churchillin sanomaksi.Todisteita ei ole siitä, että kumpikaan todella näin olisi tokaissut. Mutta fiksusti olisivat sanoneet.Yksi tieteen tunnusmerkeistä on se, että tiede korjaa tuloksiaan tietojen lisääntyessä tai vanhojen faktojen osoittautuessa virheellisiksi. Sama prosessi kannattaisi pitää elossa niin journalismissa kuin politiikassakin. Näillä elämänaloilla mielensä muuttaminen mielletään ikävä kyllä usein sen tunnustamiseksi, että on epäluotettava. Takin kääntäminen ja virheen tunnustaminen on joskus viisas ratkaisu.telakkateollisuus oli suuressa ahdingossa vuosikymmenen alussa. Korealainen suuryritys STX oli ostanut juuri taantuman alla Aker Yardsilta sen Suomen-telakat Helsingissä, Turussa ja Raumalla. Korealaiset halusivat siirtyä öljy- ja konttialuksista korkean katteen risteilyalusten tuotantoon. Kiina pystyi tekemään bulkkia halvemmalla, joten korealaisten oli päästävä kauemmas ja tekemään toisentyyppisiä aluksia.Telakkaostosten jälkeen iskivät finanssi- ja velkakriisi. Risteilyalusten kysyntä romahti maailmanlaajuisessa taantumassa.STX oli korealainen ”chaebol”. Chaebolilla tarkoitetaan monialaista yritysryvästä, jossa tuotanto, alihankinta ja rahoituskin järjestetään omassa piirissä ja jota valtio tarvit­taessa auttaa. Kun taantuma iski, STX alkoi yhdeltä reunaltaan hörpätä vettä. Korealaiseen tapaan äärimmäiseen hierarkkisuuteen tottunut yhtiö joutui sekasortoon, kun päätöksentekokyky katosi konkurssin lähestyessä. Suomen telakat jäivät heitteille pitkäksi aikaa, investoinnit tekemättä ja yhteys Korean ylimpään johtoon katosi.näihin aikoihin Suomessa piti tehdä päätöksiä siitä, miten tarjolla ollut iso Oasis 3 -risteilijätilaus olisi varmistettu Suomeen. Uhkana oli se, että alus siirtyisi Ranskan telakalle. STX:n emolta ei ollut tulossa minkäänlaista apua, joten Suomen valtiolta olisi herutettava rahaa.Jälkiviisauden voimalla huomaa, että näinä aikoina yritettiin kiristämällä, painostamalla ja hyvin lyhytnäköisesti tehdä vakavaa virhettä. Yritettiin lappaa hyvää rahaa huonon perään; antaa tukea konkurssikypsälle ja pitkään tappiota tehneelle yhtiölle., heidän kellokkaansa ja vasemmisto painoivat päälle. Sdp oli ahtaassa raossa. Se oli hallituksessa ja tiesi STX:n toivottoman tilanteen, mutta toisessa vaakakupissa painoivat alan työpaikat ja puolueen maine työn suojelijana. Painostusjoukoissa olivat myös Varsinais-Suomen porvarilliset voimat. Rahaa on annettava tai telakkateollisuus kuolee lopullisesti, hallitukselle huudettiin. Perussuomalaiset tekivät eduskunnassa välikysymyksen, kun tilaus menetettiin.Jyrki Kataisen (kok) hallitus teki oikean ratkaisun. Tukea ei annettu ja STX:n omistuksille alettiin etsiä – ilman korealaisten lupaa – uutta ostajaa. Nyt Turun telakka on siir­tynyt saksalaisen perheyhtiön ­Meyerin haltuun. Telakalta lähtevät kappalehinnaltaan Suomen arvokkaimmat vientituotteet. Noin 2 000 suomalaista alihankkijaa suunnittelee ja valmistaa alusten osia. Laivojen arvosta noin 80 prosenttia muodostuu tämän verkoston työstä.STX:n puolesta taistelleet ajoivat ratkaisua, josta taloustutkijat varoittavat. He halusivat tukea vanhaa ja toimimatonta ja perustelivat uusia investointeja vanhojen investointien määrillä sekä työpaikkojen säilyttämisen tarpeella. Ehkä he jotain ovat oppineet, kun nyt Meyer työllistää yhä enemmän ja investoi Turkuun. Tosin aika hiljaa tämä väki on ollut virheestään.tehtiin virheitä. Esimerkiksi Helsingin Sanomien pääkirjoituksessa kerrottiin STX:n sekasorron aikana (4.5.2013), että ”Suomessa valmistettavien risteily­alusten aika päättyy”. Tuossa tekemässäni pääkirjoituksessa rakennettiin koko alan pitkän aikavälin näkymät suhdanteen ja Suomen toimintojen näkymät yhden yhtiön perusteella. Onneksi olimme väärässä.Loppujen lopuksi kyse oli omistajuudesta, mutta ei omistajuuden kansallisuudesta. Kun Turkuun saatiin osaava, luotettava ja sitoutunut omistaja, laivojen rakentaminen muuttui hetkessä kannattavaksi ja tilauskirjat alkoivat täyttyä.