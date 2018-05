Mielipide

Pidämme ihollamme jatkuvasti jotain, jonka alkuperästä emme tiedä

lukuisissa suomalais­kodeissa mietitään, mitä kevät­juhliin laitetaan päälle.Mahtuuko pyhäpuku enää? Kelpaisiko pari kesää vanha kukkamekko vielä serkun ylioppilasjuhliin? Uusi olisi kyllä ihanan piristävä!Juhlasesongin asuista monet ostetaan marketeista. Kaupan liitto kertoi aiemmin toukokuussa, että Prisma on Suomen suosituin muotitalo. Seuraavaksi eniten vaatteita ostetaan K-Citymarketeista, sitten Hennes & Mauritzilta ja Tokmannista. Alle 35-vuotiaat naiset shoppailevat eniten kansainvälisissä ketjuliikkeissä.Vaatteet ovat edullisia ja ostaminen helppoa, kun markettireissulla voi napata mukaan broilerit, jugurtit ja kalsarit.marketeissa että halpamuotia myyvissä ketjukaupoissa ostaminen on tehty hyvin helpoksi, mutta vaatteen alku­perän selvittäminen vaikeaksi.Paitaan ommellusta lapusta selviää yleensä valmistusmaa ja materiaali. Siitä ei yleensä selviä, missä puuvilla on kasvanut, kuka sen on poiminut tai millaisissa oloissa ompelija on työskennellyt. Suuri osa maailman isoista vaate­brändeistä ei kerro vaatteen alkuperästä juuri mitään.Jos näin olisi, entistä useampi kolttu saattaisi jäädä rekkiin. Nyt kannamme ihollamme päivittäin jotain, jonka taustoja emme juuri tunne.Esimerkiksi kananmunien tuotanto­tapa selviää heti pakkauksesta, joskin tarkkana saa siinäkin olla.2013 Dhakassa Bangladeshissa tapahtunut Rana Plazan tuhoisa onnettomuus vaatetehtaassa järkytti ja puhutti. Tuhansia työntekijöitä hautautui romahtavan työpaikkansa alle. Mutta olot kohenevat liian hitaasti. Vaateteollisuus on myös merkittävä saastuttaja ja vedenkuluttaja.Lihansyönnin haittoihin on jo havahduttu todella. Vaihtoehtoja eläinproteiineille löytyy jo lähes joka kaupasta.Ruuan eettisyydestä kiinnostuneet ihmiset eivät kuitenkaan välttämättä välitä siitä, kenen tekemissä vaatteissa liikkuvat. Eettiset vaatteet ovat ketju­liikkeissä ja marketeissa vähemmistössä.tuskin jaksaa perehtyä vaatteen alkuperään, jos se on liian hankalaa. Halpa hinta houkuttelee enemmän.Vaateteollisuuden ja jälleenmyyjien pitää kertoa tuotannosta avoimemmin. Kuluttajan pitää vaatia tietoa – ja jättää tarvittaessa ostamatta. Halvan vaatteen inhimillinen hinta voi olla kova.Iholle ei kannata tunkea mitä tahansa.