Kodin vaihtaminen viikoittain on usein huono ratkaisu eroperheen lapselle

mahtaisi tuntua, jos joutuisi muuttamaan jatkuvasti? Olen keskustellut erolasten vuoroviikkoasumisesta useiden ihmisten kanssa, ja se jakaa mielipiteitä.Lapsella on oikeus nähdä vanhempiaan tasavertaisesti, mutta vuoroviikkojärjestelmä vaatii perheeltä paljon. Lapsen etua on kuitenkin pidettävä tärkeimpänä kaikissa lasta koskevissa päätöksissä. Siihen velvoittaa kansainvälinen lapsen oikeuksien sopimuskin.Vuoroviikkoasuminen ei ole lasten kannalta paras ratkaisu. Tätä todistavat monet tutkimuksetkin. Kahden kodin välillä kulkeminen viikoittain voi olla lapselle hyvin stressaavaa, etenkin jos suhde toiseen vanhempaan on huono. Jos lapsi on osa uusperhettä, arki voi olla entistäkin sekavampi.Jatkuva asuinpaikan muuttaminen väsyttää. Joskus se saattaa jopa ahdistaa lasta. Riittää, että kysyt itseltäsi, haluaisitko muuttaa viikon välein. Kaikki muuttuu viikon välein: ympäristö, tavat, ilmapiiri ja sijainti. Viikko on lapselle pitkä aika, jos hän ikävöi toista vanhempaansa.Olen usein kuullut vastaväitteeksi, että vanhemmalla on oikeus tavata lastaan. Laissa ei kuitenkaan kirjoiteta mitään vanhempien oikeuksista, vain lapsen oikeudesta tavata vanhempiaan. Tässä päätöksessä lasta on kuunneltava. Vanhemmat ovat kuitenkin olleet ne, jotka päättivät erota. Ero ei ole lapsen syy.Ennen päätöksentekoa on kysyttävä lapsen mielipidettä. Lasta ei voi pakottaa asumaan vuorotellen vanhempiensa luona, jos hänellä on hyvä syy olla sitä vastaan.Lapsen on tultava toimeen hyvin molempien vanhempiensa kanssa ja vanhempien on ­kyettävä kypsään keskusteluun. Vanhempien on tultava toimeen myös keskenään, jotta vuoroviikkojärjestelmä saataisiin toimimaan hyvin.Parempi vaihtoehto lapselle on yksi koti ja runsaasti kontakteja etävanhempaan. Eron jälkeen lapselle muodostuu helposti tärkeämpi vanhempi, oli asumisjärjestelmä mikä vain.Toivon, että jokaiselle perheelle löytyy sopiva asumis­järjestelmä eron jälkeen, mutta sitä enemmän haluan, että lasten oikeuksia kunnioitetaan ja lasten mielipiteitä ei vähätellä, vaan niitä kuunnellaan. Ajatelkaa siis aina asioita tarkkaan, etenkin lasten kannalta.