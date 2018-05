Mielipide

perjantaina on Töölön nuorten sosialistien, viralliselta nimeltään ”Tölö Unga Socia­lister” -demariyhdistyksen ­45-vuotisjuhla.Nimeä voinee pitää hivenen harhaanjohtavana. Harva jäsenistä asuu Töölössä, vielä harvempi on nuori, eikä kukaan taatusti ole tai ole koskaan ollutkaan sosialisti.Jäsenten keski-ikä lienee jossain neljän–viidenkympin tienoilla. No, on porukka silti sukupolven verran nuorempi kuin demariosastoissa keskimäärin.oli Sdp:n uinuva solu, jonka nuo­rehkojen aikuisten demarien joukko ­otti haltuunsa. Oli helpompaa vallata jo olemassa oleva yhdistys kuin perustaa uusi.TUS:n jäseniä yhdisti ennen kaikkea pääministeri Paavo Lipponen. Uudenmuotoinen TUS syntyi käytännössä Lipposen avustajakunnasta. Oli siellä toki muidenkin demariministerien avustajia.Lipposen jälkeen uudeksi keula­hahmoksi löytyi Jutta Urpilainen, jonka TUS auttoi Sdp:n puheenjohtajaksi. Kun Urpilainen hävisi puheenjohtajataistelun Antti Rinteelle kesän 2014 puolue­kokouksessa Hämeenlinnassa, myös TUS joutui sivuraiteelle. Osa Urpilaisen kannattajista otti tappion todella raskaasti eikä ole oikein vieläkään toipunut.Urpilaisen tappion jälkeen TUS:laiset olivat pitkään vailla johtotähteä. Rinteen kannattajaksi ei millään voinut ryhtyä. Se oli ehkä ensimmäinen kerta, kun Mikael Jungner alkoi vakavasti miettiä puolueen jättämistä.TUS:lla on syytä juhlia muutakin kuin osaston ja sen jäsenten keski-ikäistymistä. Juhlapuhujaksi on lupautunut Helsingin pormestari Jan Vapaavuori (kok), joka arvomaailmansa perusteella voisi hyvinkin olla TUS:n jäsen.Myös Lipponen on luvannut osallistua.vahvasti siltä, että Sdp varautuu hallitusvastuuseen kaikilla mahdollisilla tasoilla. Sdp:ssä on selvästi haudattu vanhat riidat ainakin väliaikaisesti. Nyt keskitytään vaalien voittamiseen.Ilmassa on samanlaista revanssihenkeä kuin ennen vuoden 1995 vaaleja, joissa Sdp sai murskavoiton Esko Ahon (kesk) epäsuositun porvarihallituksen jäljiltä.Ja kuten vuosina 1995–2003, maahan saattaa tulla porvarihallituksen jälkeen Sdp:n ja kokoomuksen sinipunahallitus.Ainakaan TUS:n jäsenistössä tuskin on ketään Sdp:n ja keskustan punamulta­hallituksen kannattajaa.