Tieto lapsen reputtamisesta ylioppilaskokeessa vuosi sitten oli musertava – tänään vihdoin juhlitaan

ihana juhlapäivä! Ylioppilaat saavat lakin ja kesä on edessä. Suvivirsi soi ja linnut laulavat.Ikävä kyllä, ei kaikille. Joillekin tämä päivä on surun päivä, häpeän ja ulkopuolisuuden päivä. Tällaiset tunteet nousivat pintaan, kun oma lapseni reputti ylioppilaskokeessa viime keväänä. Kevät oli musertavan surullinen, kun lakkiaisia ei tullutkaan. Juhlapäivän odottaminen vaihtui surupäivän piinaavaksi pelkäämiseksi.Miltä silloin tuntui, kun vielä nytkin tuntuu hirveältä?Tuntui pahalta katsoa valkolakkeja ja mainoksia iloisista juhlijoista. Mitä tehdä? Pitäisikö paeta juhlapäivää jonnekin reissuun? Oman surun lisäksi lapsen suru tuntui musertavalta. Mitä hän tunsi? Tunsiko hän itsensä muita tyhmemmäksi? Miltä tuntui jäädä kotiin omaan huoneeseen, kun tiesi kavereiden menevän iloiten lakkiaisiin?Suru painosti koko kevättä. Kysyin lapseltani mitä tehdään: lähdetäänkö jonnekin karkuun. Hän ei halunnut. Huomasin, että jotkut kaverit lohduttivat ja kutsuivat häntä mukaan. Se tuntui hyvältä.Ehdotin lapselleni, että jospa vain mentäisiin juhlimaan kavereiden kanssa. He tulevat sitten sinun juhliisi, kun on sinun vuorosi. Näin sitten päätimme tehdä. Autoimme jopa toisten juhlavalmisteluissa.Juhlissa suru yllättäen hälveni. Saimme olla osana juhlaa ja osasimme iloita kavereiden puolesta. Uskon, että tämä oli parasta. Kaverit kannustivat lastani ja kertoivat, kuinka täpärällä heidän oma reputtamisensa oli ollut.meilläkin on juhlapäivä! Suvivirsi soi ja takuulla äiti kyynelehtii. Toivon, että nuoren itsetunto ei saanut liian kovaa kolausta. Toivottavasti hän tuntee, että kelpaa. Ettei hän tunne itseään liian tyhmäksi. Vuosi sitten hän ei vain jaksanut, ei ollut kehityksen oikeassa vaiheessa tai jotain.Ehkä lapseni ei vain ole lukijatyyppi, taidot voivat olla toisenlaisia. Ihmiset ovat erilaisia. Ihan miten vain, mutta onnea lapseni! Onnea koko elämääsi, sellaisena kuin olet.Toivotan onnea ja hyvää kesää kaikille tänä keväänä reputtaneille. Vaikka suru saattaa nyt tuntua musertavalta ja häpeälliseltä, nostakaa pää pystyyn! Menkää juhlimaan muiden mukana. Suhtautukaa lisävuoteen opiskelussa myönteisenä mahdollisuutena. Teidän oma juhlapäivänne tulee kyllä.