Mielipide

Rakastuneita katsellaan kateellisina – moni seurustelee vain seurustelun vuoksi, koska yksinolo ahdistaa

Kesä

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

on vallannut Helsingin, ja iloiset ihmiset siemailevat treffeillä valkoviiniä auringonpaisteessa. Lomaromanssit ovat monen toiveissa. Rakastuneita pareja katsotaan kateellisena ja katkerana sivusta. Miksi olen vieläkin sinkku ja mikä siinä sinkkuna olemisessa on niin kamalaa?Seurustelusta on tullut monelle itseisarvo: tavoite, jota ilman elämä ei ole tarpeeksi hyvää, tai ainakin jotain oleellista puuttuu. Yhä useampi etsii kumppania netistä tai esimerkiksi Tinderistä. Kumppanin etsiminen on joskus niin systemaattista ja ikään kuin velvoite, ettei ole ihme, jos sitä oikeaa kipinää ei synnykään ensitreffeillä. Seurustellaan vain seurustelun vuoksi, koska yksinolo ahdistaa tai pelottaa.Monet ovat niin rakastuneita omiin mielikuviinsa siitä, mitä seurustelu on tai mitä sen pitäisi olla, että ovat enemmän kiintyneitä ajatukseen rakkaudesta kuin todelliseen kumppaniinsa. Näin ei tietenkään aina ole, mutta maailmassa on niin paljon ihmisiä, että olisi outoa löytää se ainoa ja oikea sielunkumppani samalta kotikadulta.Kun keskittyy täysillä itselle tärkeisiin asioihin, etenee kohti omia tavoitteitaan ja seuraa intohimojaan, kaikki muu hyvä kyllä seuraa omalla painollaan. Elämää ei voi elää toista ihmistä varten, vaan yksinkin on osattava olla.Onnellisuus ei löydy toisesta ihmisestä, jos sitä ei alkujaan edes ollut. Onnellisuus voi kyllä kasvaa ja voimistua parisuhteen kautta, mutta ihan aluksi se on löydettävä ja rakennettava itse.Parisuhde voi olla ja onkin ihana, tärkeä, elämää rikastuttava asia. Mutta sitä ei kannata tavoitella siinä toivossa, että parisuhteessa ollessa muuttuisi eheäksi ja valmiiksi ihmiseksi. Parisuhde ei tee sinusta kokonaista, koska et ole missään vaiheessa ollutkaan puolikas.