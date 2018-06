Mielipide

Antti Rinne pääsee kehumaan Stubbia, jos...

Sdp:n

Eurovaalit

Se

puheenjohtaja Antti Rinne pääsee ensi keväänä kehumaan Alexander Stubbia. Tai tuskin pääsee, mutta voi päästä.Tässä jutussa on todella monta jos-sanaa. Niitä on 16, mikä on ainakin oma ennätykseni jossittelussa.Helsingissä järjestetään 7.–8. marraskuuta Euroopan kansanpuolueen EPP:n puoluekokous. EPP on kokoomuksen ja muiden EU:n porvaripuolueiden europuolue.Tuossa Helsingin-kokouksessa päätetään, kuka on EPP:n Spitzenkandidaten. Termi on saksaa ja tarkoittaa kärkiehdokasta – eli ykkös­ehdokasta seuraavaksi EU-komission puheenjohtajaksi.EPP:n Spitzenkandidaten voi olla Jyrki Katainen tai Alexander Stubb.Tai tuskin on. Mutta tällainen mahdollisuus on olemassa. Ainakin EU-politiikkaa seuraavan Politico-lehden spekulaatioissa Katainen ja Stubb keikkuvat mukana.Ykkössuosikki seuraavaksi komission puheenjohtajaksi on ranska­lainen komissaari Michel Barnier. Katainen ja Stubb ovat spekulaatioissa kategoriassa ”ei todennäköinen, mutta mahdollinen”.Tällä hetkellä ei ole tietoa edes siitä, haluaako komissaari Katainen jatkaa Brysselissä – huhujen mukaan ei välttämättä halua. Euroopan investointipankin pääjohtaja Alexander Stubb puolestaan käy jo kulisseissa komissaarikampanjaa.Jos Katainen tai Stubb valittaisiin EPP:n puheenjohtajaehdokkaaksi, tilanne olisi kiinnostava.Jos EPP on eurovaaleissa suurin europuolue – mikä näyttää toden­näköiseltä –, sen kärkiehdokas on vahvoilla seuraavaksi komission puheenjohtajaksi.järjestetään 26. toukokuuta 2019. Kuukautta aiemmin Suomessa järjestetään eduskuntavaalit.Suomessa on EU-jäsenyyden ajan ollut tapa, että pääministeripuolue valitsee komissaarin.Mitäpä jos Sdp voittaa vaalit? Ja Sdp:n puheenjohtajasta Antti Rinteestä tulee seuraava pääministeri.Sdp haluaa tietysti oman ehdokkaansa Suomen seuraavaksi komissaariksi. Sdp:n komissaari voisi olla esimerkiksi Jutta Urpilainen.Mutta: Jos Katainen tai Stubb on marraskuussa valittu EPP:n kärki­ehdokkaaksi, Antti Rinne pääseekin Urpilaisen sijaan lobbaamaan kokoomuslaista komissioon.Kullakin maalla on yksi komissaarin salkku. Jos Suomi saisi komission puheenjohtajuuden, sen lisäksi ei heru rivikomissaarin paikkaa.Ajatusleikkinä kuvio on erityisen kutkuttava, jos EPP:n kärkiehdokas olisi Alexander Stubb. Meniväthän Stubbin ja Rinteen sukset pahasti ristiin edellisessä hallituksessa.Pääministeri Rinne pääsisi ­hehkuttamaan Stubbin osaamista eurooppalaisille valtionjohtajille.Lisäkierteen kuvioon tuo se, että Suomella ei ole EU-historian aikana ollut naispuolista komissaaria. Tämä lisää painetta saada Jutta Urpilainen tai joku muu nainen komissaariksi.Mutta sukupuoliajattelu taitaa jäädä jalkoihin, jos Suomelle olisi tarjolla komission puheenjohtajuus. Se olisi itsenäisen Suomen historian merkittävin kansainvälinen tehtävä.olennaisin ”jos” on vielä jäljellä.Tässä vaiheessa ei nimittäin ole vielä selvää, valitaanko kärkiehdokkaita tällä kertaa lainkaan.EU:ssa ei ole sitovia sääntöjä ­siihen, miten komission puheen­johtaja valitaan. Tämä on outoa, sillä kyse on kuitenkin EU:n keskeisen vallankäyttäjän valinnasta.Asiasta on annettu julistus, jonka mukaan eurovaalien tulos pitää ottaa huomioon komission puheenjohtajan valinnassa. Sen tarkemmin ei määritellä, miten äänestäjien tahto huomioidaan.Edellisissä eurovaaleissa vuonna 2014 europuolueet sitoutuivat kärkiehdokasmenettelyyn – ja jos sama toistuu ensi kevään vaaleissa, siitä näyttää tulevan käytäntö. Se ei kuitenkaan ole vielä varmaa.EU-komissio ja parlamentti kannattavat kärkiehdokkaan käyttämistä – mutta jäsenmaat eivät ole siihen vielä sitoutuneet. Valtionjohtajat puivat asiaa helmikuun EU-huippukokouksessa, mutta sopua ei löytynyt. Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja Donald Tusk korosti neuvoston ”autonomiaa”.Mutta kerrataan vielä tämä hieno alistuskonjunktioryteikkö:Jos komission puheenjohtaja valitaan ensi vuonna kärkiehdokasmenettelyllä – ja jos Alexander Stubb valitaan EPP:n kärkiehdokkaaksi – ja jos EPP voittaa eurovaalit – ja jos Sdp voittaa eduskuntavaalit, niin – tadaa: Antti Rinne pääsee kehumaan Alexander Stubbia!