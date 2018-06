Mielipide

Naapurimme uusi harrastus on sikarien tupruttelu – savu ajaa meidät pois rivitalomme takapihalta

keväänä rivitaloyhtiössämme on keskusteltu melko kiusallisesta asiasta. Naapurimme on nimittäin aloittanut äskettäin uuden harrastuksen. Kyse ei ole nyt kuitenkaan mistään urheiluharrastuksesta, vaan mahtavien sikarien polttamisesta iltaisin.Olemme henkilökohtaisesti pyytäneet naapurilta, että hän lopettaisi savustamasta meitä omalla takapihallamme eikä ajaisi meitä sisälle. Hän viis veisaa pyynnöistä. Tupruttelu jatkuu ilta toisensa jälkeen.Päätimme kääntyä taloyhtiön johdon puoleen. Mutta pieni mutka matkassa on se, että taloyhtiömme puheenjohtaja on tämä tupruttelija itse. Onko hän siten jäävi tässä keskustelussa?Lähetimme sähköpostia isännöitsijälle. Hän vakuutti viestissään, että yhtiön johto pitää kokouksen ja käsittelee asiaa. Kokous on nyt pidetty, mutta mitään tietoa käydystä keskustelusta emme ole saaneet.Kauniina lauantai-iltana takapihalle valmistamamme illallinen päättyi taas kerran siihen, että tupruttelija savusti meidät pois omalta pihaltamme.Minua askarruttavat tässä eniten asukkaiden oikeudet – puolin ja toisin. Luulisin, että asunto-osakkeen omistajana meillä olisi oikeus puhtaaseen ilmaan niin pihallamme kuin asunnossammekin. Olemme ehdottaneet taloyhtiölle, että sikarin polttaminen takapihoilla kiellettäisiin, mutta tähän emme ole siis saaneet mitään vastausta. Kiusaaminen jatkuu kaikista pyynnöistä huolimatta.