Mielipide

Suomella ei ole varaa menettää kilpailukykyään

Lähivuosille

OECD

Jotta

Kilpailukykyisen

Haasteisiin

on ennakoitu talouskasvua, mutta se ei riitä turvaamaan Suomen hyvinvointiyhteiskunnan säilyttämiseen tarvittavia taloudellisia resursseja. Uuden kansainvälisesti kilpailukykyisen liiketoiminnan syntyminen Suomessa on sen vuoksi ratkaisevan tärkeää.Suomen talous on osa globaalia taloutta ja vain yksi mahdollinen kohde, johon uusi liiketoiminta voi sijoittua. Yritykset arvioivat huolellisesti erilaisten sijoittumiskohteiden tarjoamia mahdollisuuksia. Arviointikriteereiksi ovat kustannusten ja logistiikan rinnalle nousseet käytettävissä oleva osaaminen, innovaatiotoiminnan edellytykset ja tulevan kehityksen ennakoitavuus.Tutkimus- ja innovaatiopolitiikka onkin avainasemassa, kun halutaan turvata kansallinen kilpailu­kyky.julkaisi viime kesänä arvion Suomen tutkimus- ja innovaatio­toiminnasta. Sen johtopäätöksissä jouduttiin toteamaan, että Suomen kilpailuasema on heikentynyt. Suomessa – päinvastoin kuin vertailumaissa – suurimmat leikkaukset ovat kohdistuneet innovaatiotoiminnan edellytyksiin. Teknologia­rahoitusta on leikattu voimakkaasti.Lisäksi yritysten ja yliopistojen välinen yhteistyö on vähentynyt ­lähes puoleen entisestä huolimatta siitä, että nykyhallituksen ohjelman mukaan yhteistyön vahvistamiseen kiinnitetään erityistä huomiota. Hallitus on ohjannut lisäresurssit kärkihankkeisiin, joita rahoitetaan Suomen Akatemian kautta. OECD-arvion yhteydessä tehty selvitys osoitti, että näissä hankkeissa ei juurikaan ollut mukana yrityksiä.Kansainvälisessä keskustelussa kysytään, miten yksi maailman johtavista innovaatioympäristöistä on ajettu selvitystilaan.innovaatiotoiminnassa voidaan hyödyntää tehokkaasti tutkimustuloksia, tarvitaan teknologia­rahoitusta sekä yritysten ja julkisen tutkimuksen välistä kiinteää ja luottamukseen perustuvaa yhteistyötä. Näitä yhteistyöverkostoja kutsutaan innovaatioekosysteemeiksi.Onnistuneille ekosysteemeille on tunnusomaista, että niiden toimintaa johtaa jokin vastuuorganisaatio. Useimmissa tapauksissa tässä roolissa toimii kansainvälinen yritys, yritysryhmä tai jokin muu vastuullinen toimija, jolla on riittävät resurssit ja tarvittava osaaminen.Valtion tutkimus- ja innovaationeuvoston viime syksynä julkaisema tiekarttaraportti pyrki antamaan ratkaisuja ongelmiin. Raportissa korostetaan yhteistyön ja osaamispääoman vahvistamista ja esitetään yritysten johtamien innovaa­tioekosysteemien määrän moninkertaistamista.Lähtökohdat tämän kehityksen turvaamiseen ovat kuitenkin vai­keat. Erityisesti johtavien yritysten saaman teknologiarahoituksen romahtaminen ja julkisen tutkimuksen roolin voimakas supistuminen ovat heikentäneet mahdollisuuksia siihen, että kansainväliset yritykset valitsisivat Suomen ekosysteemiensä sijoituspaikaksi.innovaatiojärjestelmän rakentaminen on pitkä­jänteistä ja laaja-alaista kehittämistyötä.Osaamisen kasvattaminen kärkihankkeilla on vain yksi osa koko­naisuudesta. Muita välttämättömiä edellytyksiä ovat hyvä yhteis­työkulttuuri, ekosysteemien ja niitä vetävien yritysten teknologia­rahoituksen varmistaminen, osaamistarpeet hyvin ennakoiva koulutus- ja maahanmuuttopolitiikka, riskirahoituksen saatavuuden turvaaminen ja säädösten ennakoiva muokkaaminen innovaatioiden onnistumisen varmistamiseksi.vastaaminen edellyttää uudistuksia. Vasta perustetulle Business Finland -organisaatiolle ­pitää osoittaa 300 miljoonan euron vuotuinen lisärahoitus, johon sitoudutaan vähintään viideksi vuodeksi.Raha käytetään tutkimus- ja innovaationeuvoston suositusten mukaisesti ekosysteemien rakentamiseen ja niiden toimintaa tukevien yhteistyöhankkeiden rahoittamiseen. Yliopistoille luodaan selkeät kannusteet osallistua näiden hankkeiden toteuttamiseen.Valtioneuvoston toimintaa kehitetään niin, että eri hallintosekto­reiden toimintaa voidaan koordi­noida, jotta säädösympäristö ei aseta tarpeettomia esteitä innovaatiotoiminnan onnistumiselle. Näillä toimenpiteillä voidaan turvata kestävä talouskasvu ensi vuosikymmenellä.