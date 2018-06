Mielipide

Kansat, käykää yhteiseen taisteluun verenimijöitä vastaan

Taiga­punkin

Venäjän

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Punkkien

leviäminen Suomessa on ehkä synnyttänyt mieli­kuvan, että Siperia se vasta vaarallinen punkkivaltakunta onkin. Mielikuva ei ole ollenkaan väärä. Venäjän kuluttaja- ja hyvinvointivirasto Rospotrebnadzor listasi toukokuun ­lopussa Venäjän varallisimmat punkki­alueet. Kolmen kärki löytyy Siperiasta: Keme­rovon, Sverdlovskin ja Irkutskin alueella punkkien puremien vuoksi tehtyjä terveyskeskuskäyntejä on eniten.Punkkitilanteen vaarallisuutta maiden välillä on hankala vertailla, sillä pikkiriikkisiä elukoita on vaikea laskea, terveyskeskuskäyntejä tilastoidaan tai ollaan tilastoimatta ja borrelioosia joko diagnosoidaan tai sitten ei.Puutiaisaivotulehdusten määrä voisi olla luotettava mittari, ja siinä Venäjä ohittaa niukasti Suomen viime vuoden 1 943 tilastoidulla tapauksella. Kuluvan vuosikymmenen aikana 28–47 ihmistä on kuollut Venäjällä vuosittain tähän tulehdukseen.alueiden tuoreen punkkivertailun suomalaisittain mielenkiintoisimmat sijat ovat kuitenkin neljä ja viisi: Pietari ympäristöineen ja sen itäpuolella sijaitseva Vologdan alue. Maantieteellisesti tämä punkkialue on suoraa itäistä jatkoa Etelä-Suomen punkkikeskittymälle.Jos Viron yleisradioyhtiön ja Maaseudun Tulevaisuuden julkaisemia tilastoja on uskominen, Viron ja Ruotsin punkkitilanne on hieman Suomen tilannetta pahempi. Näyttää siis siltä, että punkkien eurooppalainen valtakunta ulottuu muutaman sadan kilometrin levyisenä kaistaleena pohjoiselta Keski-Venäjältä Etelä-Skandinaviaan.torjunta tällä alueella vaatii ehdottomasti kansainvälistä yhteistyötä, jonka ensimmäinen tavoite voisi olla borrelioosirokotteen kehittäminen. EU:n punkkitutkimuskeskuksen sijoittamisesta käytäisiin varmasti kamppailu Helsingin, Tallinnan ja Tukholman välillä.Uskoisin, että Venäjä tekisi kaikkensa kansainvälisen tutkimuskeskuksen sijoittamiseksi Pietariin. Asia ei nimittäin ole vähäpätöinen Moskovan herroillekaan: tutkijat keräsivät äskettäin tukuittain punkkeja Moskovan puistoista. Sitä paitsi punkkipääkaupungin titteli sopisi Pietarille, jonka aiempiin venäläisiin hellittelynimiin kuuluvat pohjoinen pääkaupunki, kulttuuripääkaupunki, rikospääkaupunki ja rockpääkaupunki.Yhteinen verenimijöiden vastainen taistelu epäilemättä edistäisi liennytystä ja kansojen ystävyyttä.