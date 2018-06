Mielipide

Nimimerkin taakse piiloutuminen nakertaa julkisuuden arvoa – Tuloksena voi olla tilanne, jossa valtaa käytetää

Jari Tervo

Uzbekistania on ravistellut tänä keväänä tapaus, jossa naisopettaja jäi Samar­kandissa tiellä auton alle ja kuoli. Kävi ilmi, että hänet oli komennettu siivoamaan tienpenkkoja presidentti Shavkat Mirziyoyevin vierailun alla.Naisen kuolema sai presidentin käynnistämään tutkinnan, jossa selvisi, että opettajia ja lääkäreitä on tapana viedä siistimään tienpenkereitä ennen valtionpäämiehen vierailua. Yhden valtatien varresta löytyi sinne presidenttiä varten pystytetty rivi tekokasvihuoneita.Kävi ilmi, että presidentille on tapana esitellä monimutkaisen näköisiä mutta täysin toimimattomia laitteita. Eräässä sairaalassa hänelle esiteltiin uutta hienoa asiakas­rekisteriä näyttämällä tietokonetta, jossa edes töpseli ei ollut seinässä.Skandaalin paljastuessa kevään mittaan muistin, miksi pidän kovasti meikäläisestä julkisuudesta. Tutkin joskus sananvapautta Uzbekistanissa ja se oli varsin turhauttavaa. Maa on kääntynyt sisäänpäin samaan tapaan kuin talot perinteisesti rakennettiin. Kadulle oli vain pieni suljettu ovi, josta pääsi pujahtamaan suljetulle sisäpihalle: ihmiset olivat kääntäneet selkänsä kadulle, joka olisi ollut avoin julkinen tila.Valtaa käytetään kulisseissa ja julkisuus on varattu näytöksille, joissa hallitsija osoittaa kyvykkyyttään ja alamaiset osoittavat hänelle uskollisuuttaan.idea oli syntyessään 1700-luvulla vallankumouksellinen. Feodaaliyhteiskunnat olivat olleet suljettuja tölkinkansivaltioita, joita hallitsijat pitivät kurissa armeijoilla ja uskonnolla. 1600-luvulla uskonpuhdistusten ja painokoneiden myötä alkoi taistelu siitä, että jokainen voisi sanoa oman mielipiteensä vapaasti.Saksalainen filosofi Immanuel Kant ilmoitti 1700-luvun lopulla, että valistuksen ytimessä on ihmisten kyky astua rohkeasti julkisuuteen ja käyttää siellä vapaasti jär­keään omasta asemastaan riippumatta. 1800-luvulla Friedrich Nietzsche julisti, että kaikki tärkeä tapahtuu kadulla.Julkisuuden ydin on siinä, että se on paikka, jossa kohtaavat toisilleen vieraat ihmiset. Suuret yhteiskunnat tarvitsevat paikkoja, joissa toisilleen tuntemattomat ihmiset voivat keskustella ja rakentaa yhteisiä projekteja. Julkisuus on ollut kehityksen moottori, joka levitti luku- ja kirjoitustaitoa, teki mahdolliseksi markkinatalouden ja demokratian, ja loi ymmärryksen yhteisestä yhteiskunnasta ja kansalaisuudesta.Julkisuus ei myöskään ole koskaan valmis: julkisuuden rajoista käydään jatkuvaa kamppailua.avautuessa kirjojen kirjoittajat olivat usein nimettömiä ja lehdissä esiinnyttiin nimimer­keillä. Suomessa oli pitkään tapana käydä tärkeät keskustelut muualla kuin julkisuudessa. Pekka Peitsen ja Kunto Kalvan tyyppiset nimimerkit olivat yleisiä kylmän sodan ilma­piirissä, jossa julkisuudessa mieluummin vihjattiin ja annettiin ­ymmärtää kuin sanottiin suoraan.Edelleenkin on paljon instituu­tioita, joille avoin keskustelu on vaikeaa. Monet yritykset, virastot, ammattiliitot, poliitikot, puolueet ja järjestöt työntävät julkisuuteen tarkkaan harkittua strategista viestintää. Myös suuret mediat hallitsivat pitkään julkisuutta niin, että kovinkaan monilla ei ollut mahdollisuutta osallistua keskusteluun.Digitaalisuus antaa paljon uusia mahdollisuuksia päästä ääneen. Onkin outoa, että vaikka oikeus sanoa mielipiteensä omalla nimellä on pitkän taistelun tulos, moni valitsee nimimerkin.totesi taannoin, että hänen täytyy puhua julkisesti, koska niin monilla ihmisillä ei ole mahdollisuutta sanoa julkisesti, mitä he ajattelevat. Jos Tervo on oikeassa, olemme hukanneet Kantin ajatuksen julkisuudesta tilana, jossa kaikki voisivat keskustella riippumatta siitä asemasta, jossa he ovat.Nimettömyys nakertaa julkisuuden merkitystä ja arvoa. Sosiaalisen median informaatiosodissa keksityt hahmot ja automaattisesti viestejä tehtailevat botit yrittävät saada aikaan sekaannusta. Moni oikeakin keskustelija päättää jäädä nimimerkin taakse.Julkisuuden vaihtoehtona on Uzbekistan: tila, jossa alamaiset ja hallitsijat alkavat järjestää toisilleen näytöksiä ja kaikki tärkeä tapahtuu jossakin muualla kuin julkisuudessa. Siksi olisi hyvä, että pitäisimme julkisuutta tärkeänä tilana ja olisimme siellä mukana – omalla nimellä aina, kun se suinkin on mahdollista.