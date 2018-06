Mielipide

Aborttietiikassa ei ole helppoja vastauksia

Irlannin

Abortin

Julkisesti

Erityisen

kansanäänestys abortin laillistamisesta on herättänyt keskustelua myös Suomessa. Ulko­ministeri Timo Soini (sin) pahoitteli Irlannin tiukan aborttilainsäädännön kumoamista, kun taas ulkomaankauppa- ja kehitysministeri Anne-Mari Virolainen (kok) totesi aborttioikeuden olevan ihmis­oikeuskysymys.Kuten monet käytännöllisen etiikan kysymykset, myös abortin etiikka on elintärkeä ja kuolemanvakava asia. Se jakaa ihmisiä leireihin, joissa vastapuolen argumentteja ei ymmärretä ja omaa näkemystä pidetään itsestään selvästi oikeana.vastustajat toteavat usein olevansa elämän puolella. Esimerkiksi ministeri Soini ihmetteli maailman menon muuttuneen kummalliseksi, ”jos elämän puolustamista täytyy puolustella”.Katolisen kirkon näkemys siitä, että moraalisesti merkittävä ihmis­elämä alkaa hedelmöittymisessä, on yksinkertaisuudessaan viehät­tävä mutta johtaa lopputuloksiin, joita useimpien on vaikea hyväksyä. On monien intuition vastaista, että muutaman päivän ikäisellä alkiolla olisi yhtäläinen oikeus elämään kuin esimerkiksi tämän tekstin lukijalla. Kyseisen näkemyksen mukaan abortti on myös moraalisesti väärin raiskaus- ja insestitapauksissa.Suurin osa suomalaisista – ja nyt näemmä myös irlantilaisista – pitää edellä mainittua näkökulmaa vai­keasti hyväksyttävänä, ellei mahdottomana. Länsimaisessa aborttikeskustelussa aborttia pidetäänkin usein eettisesti oikeutettuna tai jopa moraalisesti ongelmattomana.eniten käytetty ja usein myös vahvimpana pidetty abortti­argumentti vetoaa naisen oikeuteen päättää siitä, mitä hänen kehossaan ja keholleen tapahtuu. Argumentti on erityisen vahva, sillä se on mahdollista hyväksyä, vaikka hyväksyisi sen, että sikiöllä on ainakin jonkinlaista moraalista arvoa. Argumentin mukaan ihmisen ruumiillinen koskemattomuus on niin perustava oikeus, ettei kenelläkään – myöskään sikiöllä – ole oikeutta toisen kehoon, vaikka se johtaisi kuolemaan.Tämä feministinen argumentti abortin oikeutukselle ei kuitenkaan ole täysin ongelmaton. Esimerkiksi Suomessa abortti on normaali­tapauksissa sallittu raskausviikolle 12 asti. Jos naisella kuitenkin on ­oikeus tehdä päätös omasta kehostaan, näyttäisi argumentti johdonmukaisesti sovellettuna sopivan myös myöhäisempään raskaudenkeskeytykseen. Jos naisella on ­oikeus omaan kehoonsa raskauden ­alkuvaiheessa, hänellä on siihen oikeus myös raskauden loppuvaiheessa. Näin abortti voitaisiin oikeuttaa jopa päivää ennen laskettua aikaa.Juuri kukaan ei kuitenkaan ole valmis hyväksymään aborttia vain hetkeä ennen syntymää, vaikka julkisessa keskustelussa esitetyt argumentit siihen aihetta antaisivatkin.Joskus ratkaisuna siihen, milloin abortti ei enää ole sallittu, on pidetty rajaa, jossa sikiö kykenee elämään kohdun ulkopuolella. Yhdysvalloissa ja Britanniassa abortti ­onkin sallittu jopa raskausviikolle 24 saakka: rajaan, jonka jälkeen ­sikiö on mahdollista pitää hengissä kohdun ulkopuolella.mielenkiintoisiksi abortin oikeutuksessa käytetyt argumentit tulevat kenties jo muutamien vuosikymmenien päästä, kun sikiöitä voidaan ehkä kasvattaa kohdun ulkopuolella. Jos ­naisen keholliseen oikeuteen vetoavat osapuolet ovat johdonmukaisia argumenteissaan, aborttia pyytävä nainen olisi velvollinen luovuttamaan sikiön keinokohtuun, jossa se voitaisiin kasvattaa ”syntymäänsä” saakka.Harva olisi valmis suostumaan ­tähän: monet abortin valitsevat naiset eivät valitse raskaudenkeskeytystä ainoastaan siksi, että he haluavat eroon raskauden rasittavuudesta, vaan siksi, etteivät he halua tulla geneettiseksi vanhemmaksi.On mahdollista argumentoida sen puolesta, että naisella tai ­sikiön geneettisillä vanhemmilla yhdessä on oikeus vaatia sikiön kuolemaa tilanteessa, jossa sikiö voitaisiin kasvattaa kohdun ulkopuolella. Kyseisten argumenttien soveltaminen lakiin tai niiden esille nostaminen julkisessa keskustelussa on kuitenkin vaikeaa, sillä aborttioikeus on länsimaissa nähty pitkään juuri naisen oikeutena omaan kehoon – ei oikeutena tappaa ihminen, joka kykenisi elämään kohdun ulkopuolella.