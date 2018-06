Mielipide

Liittokierroksesta tulikin keskitettyjä kattavampi

Viime

Mitä

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Vähemmälle

Tämä

Kolmas

Suomeen

syksyn ja talven liittokierros alkaa olla viimeisiä aloja vaille valmis. Sopimus puuttuu enää yksityiseltä vartiointialalta ja joiltakin muilta pieniltä aloilta.Lisäksi päällä on vielä yksi lakonuhka: lentokenttäpalvelujen kenttä­avustajat uhkaavat työnseisauksella kesäkuun puolivälissä.kierroksesta jäi mieleen? Tietenkin se, että palkkalinja oli poikkeuksellisen yhtenevä. Palkansaajapuoli valitti pitkin kierrosta, että työnantajien keskinäinen koordinaatio oli huomattavan tiukka. Se taisi yllättää palkansaajaliitot.Kun Elinkeinoelämän keskusliitto (EK) ilmoitti, ettei se enää tee keskusjärjestötason palkkasopimuksia, palkansaajat ehkä odottivat tavallista liittokierrosta: kukin liitto huolehtikoon itsestään ja nyhtäköön työnantajalta minkä irti saavat. Ehkä mielessä oli vuosien 2007–2008 liittokierros. Toisin kävi.huomiolle on jäänyt, että liittokierroksesta tuli oikein poikkeuksellisen kattava – paljon kattavampi kuin menneiden vuosien tulopoliittiset kokonaisratkaisut eli tupot.Tupojen aikaan sopimus tulkittiin riittävän kattavaksi, vaikka siinä olisi ollut mukana vajaat 90 prosenttia työvoimasta. Talven sopimuskierros kattoi EK:n tilastojen mukaan 99,3 prosenttia yksityisaloista.Sopimukset tulivat kaikille aloille ja palkansaajille, joilla on työehto­sopimus (tes): joko normaalisitova, yleissitova tai talokohtainen sopimus.Vain alat ja työt, joilla ei ole työehtosopimusta, jäivät ulkopuolelle. Se tarkoittaa muun muassa joitakin yksityisen puolen ylempiä toimi­henkilöitä esimerkiksi kaupan alalla.Normaalisitova työehtosopimus tarkoittaa, että palkansaajaliitto ja työnantajaliitto ovat solmineet työehdoista keskinäisen sopimuksen, josta alan yritykset voivat poiketa vain siltä osin kuin alan tes sallii. Normaalisitova tes koskee vain niitä yrityksiä, jotka kuuluvat alan työnantajaliittoon.Yleissitova työehtosopimus tarkoittaa, että jollain alalla on edustavin tes todettu sellaiseksi. Sitä pitää kaikkien sen alan yritysten ja työntekijöiden noudattaa riippu­matta siitä, kuuluuko yritys työnantajaliittoon vai ei.kierros jää historiaan myös siitä, että lakkoja – tai edes lakolla uhkaamisia – oli poikkeuksellisen vähän. Se ehkä helpotti, että kuljetusalojen AKT teki jo edellisellä kierroksella monivuotisen sopimuksen, jonka palkankorotukset on si­dottu teollisuuden yleiseen linjaan.olennainen huomio koskee palkkarakennetta. Yleinen trendi oli, että yhä suurempi osa palkankorotuksista jätettiin sovittavaksi paikallisesti työpaikoilla. Tämän kierroksen sopimuksissa yrityskohtaisena eränä voi jakaa keskimäärin puolet palkankorotuksista.Esimerkiksi Teknologiateollisuuden ja nykyisen Teollisuusliiton välisessä sopimuksessa palkkoja korotetaan kahdessa vuodessa keskimäärin 3,2 prosenttia. Siitä yleiskorotuksen osuus on 2,0 prosenttiyksikköä ja yrityskohtaisen erän osuus 1,2 prosenttiyksikköä.Paikallisen potin kasvattaminen on kenties sekä palkansaajien että etenkin työnantajan tavoite: se lisää palkkahajontaa suoritusten mukaan, ja toive palkanlisästä motivoi työntekijöitä kummasti.Samalla malli, joka kertoo myös paikallisesti sovittavan erän suuruuden, hillitsee työnantajan palkkakustannuksia. Aiempina vuosikymmeninä kaikki saivat sen, mitä työehtosopimus sanoi. Sen päälle maksettiin parhaimmille työntekijöille niin sanottua hyvän miehen lisää, mikä lisäsi työnantajan palkka­kustannuksia. Nämä niin sanotut liukumat osaltaan lisäsivät inflaa­tiota. Oman valuutan aikana tilanne korjattiin muutaman vuoden välein devalvoimalla markka.syntyi puolivahingossa kerralla Ruotsin mallin mukainen työmarkkinamalli: vientiliitot määrittävät palkankorotusvaran, eivätkä muut ylitä sitä. Ruotsissa mallin omaksuminen vei vuosikymmenen.Entäpä parin vuoden päästä?Jokainen palkkakierros jättää siemenen tulevaan kierrokseen. Palkansaajille saattoi jäädä paineita seuraaviin palkankorotuksiin.Paljon riippuu siitä, missä suhdannevaiheessa Suomen talous on parin vuoden päästä. Nousu­kautta on jo kestänyt huomattavan kauan. Loputtomiin se ei jatku.