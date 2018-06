Mielipide

Bitcoinin myytissä on voimaa, mutta todellisuudessa tehoton virtuaalivaluutta on rikos ympäristöä kohtaan

Ihmis­oikeudet

Harva

Virtuaalivaluutan

Bitcoinin

ovat myytti, kirjoitti Yuval Noah Harari muutama vuosi sitten paljon huomiota herättäneessä kirjassaan Sapiens: Ihmisen lyhyt historia.Ihmisten mielikuvituksessa eläviä myyttejä ovat myös esimerkiksi lait, raha, valtio ja kapitalismi.Harari ei tarkoita, että nämä asiat eivät olisi meille totta. Hän haluaa muistuttaa, että ihmisoikeudet eivät ole luonnonvakio.Ihmisoikeudet ovat totta vain siksi, että me olemme päättäneet uskoa niin.haluaa käydä väittelemään ­lakien, rahan tai ihmisoikeuksien tarpeellisuudesta.Ihmiskunnan yhteiseen mielikuvitukseen pesiytyy silti joskus myyttejä, joita viimeistään historioitsijat hämmästelevät. Tämän vuosituhannen eriskummallisin uskomus on virtuaalivaluutta bitcoin – rahan, teknologian ja politiikan sekava soppa.Bitcoinin myytti on vetoava. Inter­netissä elävää bitcoinia ei hallitse kukaan, joten sen on määrä riistää rahan valta keskuspankkiireilta sekä poliiti­koilta ja palauttaa se kansalle.tarpeellisuudesta on helppo kertoa vetävää tarinaa, mutta mitä lähempää ideaa tarkastelee, sen kummallisemmalta se vaikuttaa.Bitcoinin ymmärtäminen on vaikeaa, sillä jo pelkkä rahan käsite saa aivot solmuun. Kuka itse asiassa takaakaan, että tätä paperinpalaa vastaan voin hankkia tavaroita? Miten pankit tuntuvat luovan rahaa tyhjästä? Miksei valtio vain paina uutta rahaa sitä tarvitseville?Virtuaalivaluutta on vielä paljon monimutkaisempi rakennelma. Bitcoin on tietokoneellasi oleva palanen dataa, jonka aitouden takaa hajautettu tietoverkko, jota ylläpitävät ympäri maailmaa valtavat määrät tietokoneita, joiden käyttämän koodin keksi nimimerkki Satoshi Nakamoto, jonka henkilöys on yhä salaisuus.myytissä on voimaa, mutta todellisuudessa se on tolkuttoman tehoton ja vaikea tapa siirtää varoja henki­löltä toiselle. Myyttiin kuuluu uskottelu, että bitcoin olisi aidosti hyödyllinen keksintö, vaikka valuutta on ollut olemassa liki pelkästään keinottelua varten.Ennen kaikkea bitcoinista on tullut rikos ympäristöä kohtaan, sillä valuutan tarvitsemat palvelinkeskukset hotkivat valtavasti sähköä. Ihmiskunta käyttää myyttinsä ylläpitoon arviolta yhtä paljon energiaa kuin Irlanti.