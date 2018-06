Mielipide

Eurooppalaisen selviytymisoppaan helpot ensiaskeleet

Eurooppaa kuuluu taas äänekästä valitusta. Se on lähtöisin lukuisista kesän alkaessa järjestetyistä konferensseista, joissa eurooppalaiset arvioivat omaa tilaansa ja maanosansa asemaa.Peruskuva on se, että läntinen Eurooppa on puserruksissa Donald Trumpin ja Kiinan välissä Vladimir Putinin näykkiessä nilkoista ja Turkin Recep Tayyip Erdoğanin vaipuessa harhoihin Osmaanien valtakunnan menneestä suuruudesta.Valituksen aiheita on niin paljon, ettei listaa kannata näin lyhyessä kolumnissa jatkaa.Aika ajoin joku eurooppalainen – usein ranskalainen tai EU-johtaja – nousee ja sanoo, että nyt pitää ryhdistäytyä. Muut sanovat, että niin pitää, ja jatkavat kiistelyään maahanmuutosta.Samaan aikaan useimmat valtiot ­muualla olisivat riemuissaan, jos niillä olisi varaa Euroopan ongelmiin.voisi kuitata vanhan marinan jatkumisena, mutta tilanne on siihen liian vakava. Transatlanttinen suhde kestänee lopulta myös presidentti ­Donald Trumpin, mutta kyllä hän sitä järkyttää. Pitemmällä aikavälillä Kiina haastaa Euroopan yhä enemmän talouden lisäksi myös politiikassa.EU:ssa ja Natossa yhdentyneen Euroopan kannattaisi alkajaisiksi rauhoittua ja arvioida heikkouksiensa lisäksi myös vahvuuksiaan.Eurooppalaiselle selviytymisoppaalle voi tässä tarjota muutaman yksinkertaisen ensiaskeleen.jakautuvat sisäisiin ja ulkoisiin, ja sisäiset ovat vakavampia.EU:n yhtenäisyys ulkosuhteissa on hauras. Itäisten ja läntisten maiden kiistaa maahanmuutosta ei pidä sotkea suhteisiin Venäjään, jossa jakolinjat ovat erilaiset.Rahariidat ovat vaikeita – niin myös EU:ssa –, mutta toisaalta ne ovat konkreettisia.Ulkoisista huolenaiheista eniten huomiota saavat sotilaalliset jännitteet, jotka jatkuvat vielä pitkään. Euroopan vakaus heikkenee, jos Eurooppa ja Yhdysvallat eivät toimi sen puolesta yhdessä. Suhteen eteen kannattaa tehdä työtä.Euroopan suuria vahvuuksia ovat talous ja arvot. Taloutta heikennetään ulkoa, mutta arvoja heikennetään EU:n sisältä. Tekijät eivät ole yhteisellä asialla.Eurooppa käyttäytyy hieman kuin lapsi, joka kiukuttelee saatuaan lahjaksi liian monimutkaisen Lego-palikoiden rakennussarjan. Aikuisten pitäisi nyt auttaa sen kokoamisessa.