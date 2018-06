Mielipide

Hoitopaikka pitää valita lapsen tarpeiden mukaan

pieni lapsi, joka on tottunut käyttämään tablettitietokonetta, toimia paremmin tällaisen laitteen kanssa kuin lapsi, joka on tuskin edes nähnyt moista konetta? Tai suhtautuuko lapsi, joka päivittäin leikkii koiran kaverina, luontevammin koiriin kuin lapsi, joka ei ole tottunut eläimiin?Erot tällaisten lasten välillä ovat selvät. Vähemmän selvää on, miksi Palkansaajien tutkimuslaitoksen tekemä – sinällään hyvä – selvitys on synnyttänyt julkisuudessa runsaasti arveluttavia johtopäätöksiä.Kyseisessä tuoreessa tutkimuksessa päivähoidossa olleiden ja vain kotona kasvaneiden lasten välisiä eroja arvioitiin lastenneuvoloissa käytetyllä Lene-menetelmällä. Tätä mittaristoa käytetään neuvoloissa yhä useammin vanhojen koulu­kypsyystestausten tilalla.Menetelmällä arvioidaan pitkälti lapsen valmiuksia koulutyyppiseen oppimisympäristöön. Päiväkodeissa laadukas varhaiskasvatus totuttaa lapsia juuri tällaisiin tilanteisiin. Siksi on ymmärrettävää, että päivä­kodissa olevien lasten tulokset ­Lene-testissä ovat kotona kasvaneita lapsia paremmat. Ehkä tärkein tulos tutkimuksessa on kuitenkin, että erot lasten välillä tasoittuvat nopeasti.Kotihoidossa lapsen kehityksessä painottuvat yksilöllisen tunnesäätelyn taidot ja kiintymyssuhteiden laatu. Näiden kehityksen osa-alueiden tutkiminen on paljon työläämpää, ja tulokset ovat monimutkaisia – siksi niitä on näkynyt otsikoissa vähän. Kiintymyssuhteet ja tunnesäätelytaidot luovat kuitenkin perustan yksilön psyykkiselle hyvinvoinnille ja kokonaisvaltaiselle elämänlaadulle, ja nämä vaikutukset jatkuvat koko elämän.vaarallista, että ihmisryhmien välisestä tilastollisesta vertailusta tehdään pitkälle meneviä yleistyksiä. Erityisen kohtalokasta on lapsiryhmien välinen vastakkainasettelu. On vastuutonta väittää, että kotihoidossa lapset saavat kehitysvaikeuksia tai että päiväkotihoito on lapselle kotihoitoa parempaa. Lapset ovat yksilöitä: toiset lapset hyötyvät kotihoidosta, toiset päiväkodin tarjoamista mahdollisuuksista – useimmat hyötyvät kummastakin.Jos haluamme tutkittuun tietoon pohjautuen lapsen parasta, koti­hoidon ja päivähoidon lapsikohtainen, yksilöllinen yhdistäminen on suositeltavinta. Yksilöllisyys ulottuu niin päivähoidon aloitusikään, muotoon ja laatuun, tuntimääriin ja kokonaiskestoon kuin myös perheen tarpeisiin ja voimavaroihin.Yksilöllistetty kehitystutkimus on jo nyt osoittanut, että lapsella, jolla on geneettinen alttius voimakkaaseen arkuuteen tai vaikeaan temperamenttiin, nämä taipumukset vaimenevat rohkaisevassa ja sopivia haasteita tarjoavassa tai hyväksyvästi rajoittavassa varhaishoidossa. Toisaalta nämä piirteet voimistuvat tällaiselle lapselle vääränlaisessa hoitosuhteessa.Kyse on siitä, miten hoitava aikuinen kohtelee ja käsittelee lasta, ­sekä siitä, millaisia hoivakokemuksia lapsi saa.Pienen lapsen tarpeiden tunnistamisessa auttaa se, että aikuinen viettää paljon aikaa lapsen kanssa. Niinpä lapsen lähellä pysyvät aikuiset tietävät useimmiten ­yhdessä parhaiten, mikä kullekin lapselle milloinkin sopii.alkaa kertyä myös siitä, miten perinnöllinen alttius ja lapsen hoivakokemukset voivat ­kasautua myöhemmin alkavaksi psyykkiseksi sairaudeksi, masennukseksi, joka on jo nyt yksi suurimmista uhista eurooppalaisten terveydelle. Masennuksen myöhemmän kehittymisen kannalta vaarallista on, että hiljainen ja kiltti pieni lapsi jää helposti vaille tarvitsemaansa huomiota missä tahansa hoitopaikassa.Toisaalta tutkimustulokset osoittavat, että kodin ja päivähoidon ­yhteistyötä edelleen kehittämällä voidaan vähentää jatkuvasti kas­vavaa inhimillistä ja taloudellista yhteiskunnallista masennustaakkaa.oikeus tasa-arvoiseen työuraan on oma, tärkeä asiansa. Monimutkaisessa yhteiskunnassa on kyettävä keskeisten arvojen käsittelyyn sotkematta ongelmia toisiinsa ja kärjistämättä ristiriitoja.Elinkeinoelämän tasa-arvo-ongelmat eivät ratkea sillä, että kotiäidit ja uranaiset riitelevät keskenään toisiaan syyllistäen. Lapsen paras ei myöskään toteudu, elleivät miehet ja naiset, isät ja äidit, yhdessä osaa ratkoa arvoriitoja ja rakentaa parempaa arkea.