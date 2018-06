Mielipide

Yli 35-vuotiaat vaihtavat kotiseutua edelleen harvoin työn perässä

Suomea

Pankkikonserni

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Yli 35-vuotiaat

riivaa työvoimapula. Kainuussa, Lapissa ja Satakunnassa yli 40 prosenttia toimipaikoista on kertonut vaikeuksista saada työvoimaa. Työ- ja elinkeinoministeriön kyselyn mukaan vähiten rekrytointi­vaikeuksia on Etelä-Savossa, mutta siel­läkin neljänneksellä toimipaikoista.Avoimia työpaikkoja oli koko maassa alkuvuonna runsaat 60 000. Työsuhteista määräaikaisia oli puolet ja osa-aikaisia neljännes. Samaan aikaan työttömiä työnhakijoita oli 233 000.Työvoimapulan ja työttömyyden ristiriita mielletään usein vain koulutuspoliittiseksi ongelmaksi. Rekrytointivaikeuksista ei kuitenkaan voi syyttää yksin työnhakijoiden vääränlaista osaamista. Yhtä lailla kyse on siitä, että työnhakijat ja avoimet työpaikat ovat eri alueilla.Nordea julkisti huhtikuussa kyselyn, jossa internetpaneelilla oli selvitetty suomalaisten muuttovalmiutta työn perässä tilanteessa, jossa vastaaja olisi jäänyt työttömäksi. Tuhannesta vastaajasta 45 prosenttia ilmoitti, ettei lähtisi kotikonnuiltaan mihinkään. Muuttoon valmiita vastaajista oli alle kolmannes. Myönteisimmin lähtöön suhtautuivat 18–25-vuotiaat nuoret. Heistä valmiutensa ilmoitti 53 prosenttia vastaajista. Runsas neljäsosa sanoi ”ei”. Jo 26–39-vuotiaiden ryhmässä muutto­haluttomien määrä kasvoi muuttohalukkaita suuremmaksi.Tilastokeskuksen mukaan alueellinen liikkuvuus on lisääntynyt 2010-luvulla. Kun vuosina 1986–1988 seutukuntien välisiä muuttoja oli vuosittain noin 133 000, vuosina 2014–2015 niitä oli yli viidennes enemmän, 166 000. Selvästi eniten muuttivat 20–29-vuotiaat.vaihtavat kotiseutua edelleen harvoin. Muuttohaluttomuutta selitetään usein omistusasumisella. Nordean selvityksessä omistusasunnossa ja vuokralla asuvat suhtautuivat lähtemiseen kuitenkin yhtä nuivasti.Aikaisemmin lähdettiin kauemmaskin. Ensin Pietariin, jossa vuonna 1880 asui enemmän suomalaisia kuin Turussa. 1800-luvun lopulla houkutteli Amerikka, ja 1950-luvulta alkaen Ruotsi. Liikkeelle ajoi toivo leveämmästä leivästä.Nyt työn perään ei lähdetä, ellei työstä saa riittävää korvausta suhteessa etuuksia koskeviin menetyksiin. Toisaalta yritys palkkaa vain, kunnes viimeksi otetun työntekijän aikaansaama tuotannon lisäyksen arvo on sama kuin hänen palkkansa. Siksi palkat eivät nouse, vaikka vanha ei liikahda.