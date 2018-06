Mielipide

Ahvenanmaa ansaitsisi oman euroedustajan

Ahvenanmaan

Kun

Ahvenanmaan

Suomella

kysymys ratkaistiin Kansainliiton päätöksellä Genevessä vuonna 1921. Tämä ratkaisu loi pohjan sille, että Ahvenanmaan mukaantulo Euroopan unioniin hoidettiin erityisjärjestelyin: Suomi sitoutui kunnioittamaan sitoumuksiaan myös EU-jäsenyyden toteuduttua, vaikka tällainen vähemmistön suoja oli monessa suhteessa ristiriidassa Rooman sopimuksen kanssa.EU:n jäsenmaat suostuivat tällaiseen erityisjärjestelyyn, koska monet niistä olivat olleet Kansainliiton jäseniä vuonna 1921 ja katsoivat tuolloisen ratkaisun yhä velvoittavan niitä. Kyseessä oli erillisratkaisu, jota ei voitaisi käyttää ennakkotapauksena minkään muun autonomisen alueen asemaa käsiteltäessä.Ahvenanmaa oli silloin poikkeus ja on sitä yhä. Ahvenanmaa olisi voinut pysyä EU:n ulkopuolella, kun Suomi liittyi unionin jäseneksi. Muut vastaavat alueet, joilla on vahva perustuslaillinen asema, ovat valinneet EU:n ulkopuolelle jäämisen. Färsaaret, Kanaalisaaret ja Mansaari eivät ole halunneet liittyä unioniin. Grönlanti erosi EU:sta saatuaan itsehallinnon. EU:ssa on monia muita suuria ja vaikutusvaltaisia alueita, mutta ne sijaitsevat maissa, joissa alueiden ääni voi tulla kuulluksi kaksikamarisessa parlamentissa.Ahvenanmaa liittyi EU:hun, maakunta luovutti toimivaltaa Brysseliin, kuten muutkin lainkäyttö­alueet. Suomi, Ruotsi ja Itävalta tekivät samoin, mutta ne saivat kompensaationa muun muassa paikkoja ­europarlamentista ja EU-komissiosta. Ahvenanmaa jäi ilman tällaista korvausta. Suomi on useimmiten ajanut Ahvenanmaan asiaa malli­kelpoisesti, mutta on myös esimerkkejä päinvastaisista tapauksista, joissa Ahvenanmaa on jäänyt yksin.Unionin jäseneksi liittymisen yhteydessä Ahvenanmaa sai paikan Euroopan alueiden komiteasta, ja tämä kirjattiin myös Ahvenanmaan itsehallintolakiin. Alueiden komi­teassa millään muulla alueella ei ole samanlaista asemaa. Sitä onkin kuvattu myrkytetyksi lahjaksi: se ei ole vahvistanut Ahvenanmaan asemaa vaan paikkaa on käytetty perusteena sille, ettei maakunta tarvitse enempää vaikutusvaltaa.EU:ssa Ahvenanmaa on suostunut tekemään yhteistyötä toisten lainsäädäntöelinten kanssa. Yhteistyö on saanut suomalaisilta europarlamentaarikoilta paljon tukea, mutta se ei auta Ahvenanmaata saamaan omaa edustajaa EU-parlamenttiin.EU ei tule antamaan parlamenttipaikkaa kaikille itsehallinto­alueille. Niinpä Suomen pitää lunastaa lupauksensa ja huolehtia, että Ahvenanmaan vaikutusvalta turvataan. Näin on välillä tapahtunut, mutta joskus päämäärätietoisuudessa on valitettavasti ollut toivomisen varaa.Perustuslakivaliokunta on toistuvasti tuonut esiin Ahvenanmaan vaikutusvallan lisäämisen tarpeen viitaten Ahvenanmaan kansainvälis­oikeudelliseen asemaan.Matti Vanhanen (kesk) yritti pääministerikaudellaan hakea kysymykseen eurooppalaisen tason ratkaisua, mutta liian myöhään. Nyt pääministeri Juha Sipilä (kesk) on ymmärtänyt asian tärkeyden.itsehallinto on juridinen rakennelma, joka pohjana on kansainvälinen kriisinhallinta eikä ensisijaisesti Suomen perustuslaki. Itsehallinnon valvontajärjestelmään kuuluvat Ahvenanmaan valtuus­kunta, korkein oikeus ja tasavallan presidentti. Perustuslakivaliokunta toimii ”Ahvenanmaa-valiokuntana” ja vaalii maakunnan itsehallintoa.Nyt voi olla Ahvenanmaan viimeinen mahdollisuus saada paikka EU-parlamentista. Painavin argumentti paikan puolesta on Ahvenanmaan kansainvälis­oikeudellinen asema.Pohjimmiltaan ratkaisu on entiseen tapaan juridinen eikä poliittinen. Ahvenanmaan edustajan äänikynnys olisi matalampi kuin muilla Suomesta valituilla europarlamentaarikoilla, mutta vähemmistön suojan turvaaminen ei voi rakentua tasapuoliselle edustuksellisuudelle.Myös saamelaisille on vaadittu paikkaa EU-parlamentista, eikä tällä EU-alueella Suomessa ja Ruotsissa elävällä alkuperäiskansalla ole ­unionissa sellaista vaikutusvaltaa kuin sillä pitäisi olla. Hyvä alku olisi, jos Suomi ja Ruotsi ratifioisivat Norjan tapaan alkuperäiskansojen asemaa koskevan ILO-sopimuksen.on vastuu Ahvenanmaan itsehallinnosta, jota usein käytetään muille maille sopivana esikuvana.Nyt on aika osoittaa, että Ahvenanmaan vähemmistöasemaa yhä kunnioitetaan eikä heikennetä.